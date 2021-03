Manresa apagarà demà els llums ornamentals de la Seu, la Cova, el Pont Nou i l'Ajuntament

L'Ajuntament d e Manresa apagarà aquest dissabte l'enllumenat ornamental d'alguns dels edificis i monuments més emblemàtics de la ciutat: la Basílica de la Seu, el Santuari de la Cova, el Pont Nou i la façana de la Casa Consistorial.Un any més, l'acció es porta a terme per donar suport a la iniciativa que es fa mundialment promogut pel World Wide Fund for Nature (WWF), anomenada "L'Hora del Planeta". L'apagada es farà entre 2/4 de 9 i 2/4 d'11 del vespre.

L'Hora del Planeta uneix ciutadans, empreses, ajuntaments i institucions per lluitar contra el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat. Amb els anys s'ha convertit en un moviment mundial del qual ja formen part milers de ciutats de gairebé 200 països, que en edicions anteriors van apagar més de 17.000 monuments i edificis tan emblemàtics com la Torre Eiffel o el Coliseu.

A Catalunya, desenes de poblacions deixaran els seus edificis i monuments més emblemàtics a les fosques per donar suport a la iniciativa. Aquesta acció té com a objectiu principal conscienciar a la societat de prendre mesures contra el canvi climàtic i les emissions contaminants, així com la necessitat d'estalviar energia i reduir la contaminació lumínica, evitant que augmenti la temperatura del planeta produint danys irreversibles a l'economia i a la salut.

Manresa, contra el canvi climàtic

Aquesta és una acció més de les que Manresa realitza per tal de fomentar la sostenibilitat i contribuir a lluitar, en la mesura del possible, contra el canvi climàtic global.

El ple municipal de Manresa va aprovar, el febrer de 2019, el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC), anomenat a la capital del Bages el Pla Clima Manresa, que conté les accions que es duran a terme per superar els objectius fixats per la Unió Europea de cara l'any 2030 pel que fa a la reducció dels gasos d'efecte hivernacle.

El PAESC compta amb 104 accions, 61 de mitigació (per aconseguir que el municipi redueixi les seves emissions de gasos amb efecte d'hivernacle un 40% de cara al 2030) i 43 d'adaptació (per assolir una major resiliència del municipi davant dels impactes negatius del canvi climàtic).