Manresa inaugura demà un espai de joc a Can Font amb l'aigua com a protagonista

Demà dissabte, 27 de març, a les 5 de la tarda, s'inaugura a Manresa un nou espai de joc infantil al parc de Can Font, una instal·lació que té l'objectiu d'intensificar les activitats al voltant de l'aigua al Centre de l'Aigua de Can Font, un espai d'interpretació, experimental i divulgatiu sobre la importància de l'aigua en el desenvolupament humà i punt neuràlgic del Parc de la Sèquia.

La nova proposta de joc ha estat possible gràcies a la suma d'esforços de l'Ajuntament de Manresa, Aigües de Manresa i el Consell del Districte Nord a través de l'Associació de Veïns de la carretera Santpedor, amb la voluntat de dotar de més espais d'oci i lúdics per a infants el parc de Can Font, un espai verd encara poc conegut per la ciutadania.

L'acte d'inauguració comptarà amb l'assistència de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; del director econòmic-financer d'Aigües de Manresa, Joan Flotats García; del vicepresident de la Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Séquia, Josep Alabern i Valentí; del regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat intel·ligent, Josep Gili Prat; la regidora de Barris, Acció Comunitària i Civisme, Núria Masgrau Fontanet; la regidora de Recursos Humans i Govern Obert, Montserrat Clotet Masana; i una representació de l'Associació de veïns de la carretera de Santpedor.

El joc d'aigua, de la marca BDU, i és una proposta innovadora i difícil de trobar en un parc infantil. L'aigua com a element de joc és comú entre els infants, i no tant infants, però no és habitual trobar-la com a element central del joc. A banda del joc, l'actuació en aquest espai s'ha completat amb la millora de la vegetació i la plantació de freixes que aportaran ombra quan creixin.

El pressupost conjunt de l'actuació és 37.275 euros, entre l'obra civil i el joc infantil, dels quals 14.768 euros els aporta Aigües de Manresa, 15.507 euros la regidoria de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat intel·ligent en l'àmbit de les millores a parcs infantils; i els 7.000 euros restants que són una aportació de Consell de Districte Nord.