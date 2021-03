Manresa obre una ambiciosa travessa d'un any cap al 2022

Ahir va fer 499 anys que sant Ignasi va arribar a Manresa, on va viure onze mesos que el van transformar i convertir en un referent espiritual al món. La data d'ahir també va marcar la sortida de la Travessa cap al 2022, un ambiciós projecte d'un any que convidarà la ciutadania a reflexionar mitjançant nou conferències (paraula), nou neteges perimetrals de l'entorn natural de Manresa (acció) i nou caminades per diferents zones de la ciutat (silenci) .

Les conferències s'han organitzat partint de la tríada terra (abril-juny 2021), humà (setembre-novembre 2021) i transcendent (desembre 2021-febrer 2021). Cadascuna tindrà un relator que liderarà el treball d'uns grups d'aprofundiment als quals es convidarà a participar a la ciutadania a títol personal i també a les entitats. A la part final de la presentació es va insistir especialment en la importància d'atraure-hi el jovent.

Del 25 al 27 de març de l'any vinent es farà un simposi on es posaran en comú les reflexions dels grups d'aprofundiment, que s'aniran penjant al web del projecte (www.travessa2022.cat), on es pot consultar la programació. No serà el final sinó l'inici d'un projecte encara embrionari consistent a crear a Manresa un centre d'investigació dels processos de transformació interior. Igual que a Gernika el bombardeig del 1937 va portar a la creació d'un Centre d'Investigació per la Pau, es vol que la commemoració dels 500 anys de l'estada de sant Ignasi a Manresa la converteixin en referent de la transformació interior.

Els participants en la presentació (Clara Fons, Joan Villaplana, Àngels Canadell, Oriol Pérez, Xavier Melloni, Concepció Serra, Jordi Piñero i Jordi Simon)van parlar de la importància de canviar la nostra relació amb la terra; de la inflexió i, també, l'oportunitat que representa la pandèmia; de la mort, de la presència en el cicle de noms de la talla del paleontòleg Eudald Carbonell i del col·lapse de l'espècie humana que ha posat damunt la taula...

Tant l'alcalde Marc Aloy, que va assistir a l'acte -també hi van ser l'exalcalde i actual regidor Valentí Junyent i l'exalcalde Jordi Valls- com el regidor Joan Calmet, van agrair al grup Inspiració 2022 que hagi confegit un programa tan engrescador. Comença la travessa.