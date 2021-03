Missa per recordar el mossèn manresà Joan Bayona en l'any de la seva mort

La família del sacerdot i missioner manresà Joan Bayona Campos, que va morir el 28 de març de l'any passat a Segòvia, li ha organitzat, aquest dissabte, a les 10 del matí, una missa de comiat a l'església de Crist Rei en el primer aniversari de la seva mort.

Bayona, que va ser missioner a Cuba del 2005 al 2012, va morir en plena eclosió de la pandèmia, la qual cosa va impedir a la seva família acomiadar-lo com hauria volgut. Els darrers anys de la seva vida els va passar a la residència de l'Institut Espanyol de Missions Estrangeres (IEME), a Segòvia.

El manresà, que va ser escolà a Crist Rei i va estudiar música i infermeria, va treballar en una farmàcia de Manresa fins que es va ordenar sacerdot. La dècada dels vuitanta va arribar a la parròquia de Pedraza, municipi on posteriorment va ser nomenat fill adoptiu; d'Orejana i d'Arahuetes, a la província de Segòvia, on va deixar una important empremta amb la seva vocació de servei als altres. El diari segovià El Adelantado el va voler recordar quan va traspassar. Explicava que «va arribar ple de vitalitat i amb l'únic objectiu pel qual s'havia ordenat sacerdot: ajudar al pròxim. Tant li feia si eren grans o petits, el seu cotxe, un Dyane 6 blau, portava la gent gran a les consultes hospitalàries per evitar el desplaçament dels fills». Esmentava, també, que amb la seva inseparable guitarra va motivar els joves de la zona i els va treure de la vida quotidiana per cantar en cerimònies o trobades. Va organitzar excursions aconseguint que moltes persones veiessin el mar per primer cop». També va ajudar a aixecar l'ermita de La Revilla, a Orejana, i a conservar el patrimoni local.