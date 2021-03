L'Ajuntament preveu que no hi haurà un tercer estiu sense el Quiosc del Quimet

Si el Quiosc del Quimet no obre portes aviat, serà la tercera temporada d'estiu que el Passeig de Manresa passa orfe de l'emblemàtic establiment. La previsió, però, no és aquesta, i segons la regidora d'Indústria, Comerç i Activitats, Núria Masgrau, la reobertura podria arribar «a tot estirar a mitjan maig».

Masgrau ha explicat la tardança en recuperar aquest punt de trobada i de referència per als manresans per la confluència de diferents factors. Primer, la jubilació de Jep Garcia, les eleccions municipals i «una certa manca d'agilitat per part de la normativa que tenim en relació amb les concessions».

Segons Masgrau, el 2019 no es va fer la licitació de l'activitat «perquè entre treure el plec, fer el projecte, estudiar-ne la viabilitat i adjudicar es va calcular que s'hauria arribat a mig estiu, per no dir a final, i això ho feia inviable». Llavors només es permetia obrir un semestre.

L'any 2020, en ple confinament, per resolució d'alcaldia -ja que la junta de govern estava suspesa per l'estat d'alarma- es van aprovar els nous expedients de contractació, però «davant l'excepcionalitat del moment» no es va treure a licitació el Quiosc del Quimet, afegeix Masgrau.

Mesos després se sol·licitava a l'Ajuntament allargar el període de concessió de quioscos fins al desembre, perquè l'any havia estat molt complicat i no sortien els números. Després de l'estudi econòmic per part dels tècnics municipals, es va concedir la pròrroga en l'ús de la concessió.

«Al principi del desembre passat es van tornar a treure les licitacions, ara ja amb el Quiosc del Quimet inclòs», diu Masgrau, preveient que a 1 de gener quedés l'activitat adjudicada i en poguessin treure el màxim rendiment en les condicions que els toca treballar adequades, ara mateix, a les normatives covid.

S'hi va presentar una persona. A l'hora de formalitzar la contractació no va presentar la documentació en els terminis establerts i es va declarar deserta l'oferta. «Aquesta és la primera vegada que es declarava deserta l'oferta», explica Masgrau.

I afegeix que «de seguida vam donar instruccions de tornar-la a posar a concurs i, finalment, s'ha publicat».

La regidora de Comerç ha expressat la «plena confiança que no quedarà deserta, si no és que hi ha algun sobrevingut, perquè hem rebut vàries trucades de persones interessades i confiem que així sigui».

Afegeix que això portaria dues bones notícies per a la ciutat. Una, que hi haurà persones amb oportunitat de desenvolupar-se laboralment i, l'altra, que reportarà uns ingressos de 15.000 euros anuals durant tres o quatre anys que bona falta fan a les arques municipals per tal de portar endavant altres projectes i polítiques.

L'equip de govern d'ERC i JxM, i també el PSC, van votar en contra de la proposició que Fem Manresa va presentar al darrer ple municipal perquè l'Ajuntament n'assumís la gestió directa.