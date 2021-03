Manresa rep 55.000 euros per avançar cap al desenvolupament sostenible

L'Ajuntament de Manresa ha obtingut una subvenció de 55.000 euros per desenvolupar el pla d'acció dirigit a l'assoliment dels objectius establerts en l'Agenda 2030. L'ajut s'ha obtingut gràcies al fet que l'Ajuntament ha estat seleccionat per formar part de la nova xarxa URBACT, integrada per 19 ciutats europees i liderada per la ciutat de Tallin (Estònia). L'objectiu principal d'aquesta xarxa és desenvolupar plans d'acció, conjuntament amb altres ciutats europees, per a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Segons l'Ajuntament, la subvenció servirà per potenciar «la feina que realitza des del 2018 per contribuir als reptes globals, així com per intercanviar coneixements amb altres ciutats sobre com implementar amb èxit els ODS a escala local per esdevenir una ciutat més justa, més verda, més productiva i més segura».

La xarxa executarà el seu pla de treball entre l'abril del 2021 i el novembre del 2022.

Té un pressupost total d'1.724.310 euros, dels quals Manresa n'ha d'executar 78.620, amb una subvenció del 70% procedent del fons Feder, que corresponen als citats 55.034 euros.