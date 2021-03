Manresa tindrà un jardí al nucli urbà barrat als gossos per gaudir de flors i plantes

Un dels punts del Pla d'Actuació Municipal que ha de guiar l'acció de l'Ajuntament de Manresa fins al 2023 anuncia que es dotarà Manresa d'un jardí. La ciutat ja en té de jardins, però aquest serà un espai situat al nucli urbà, barrat als gossos i pensat perquè els ciutadans gaudeixin de les flors i de les plantes.

El regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, ha explicat que ja hi ha zones verdes, parterres, gespes, marges amb flors en parcs i carrers, «però un espai on l'ús prioritari sigui un jardí, on l'ús prioritari sigui aquest i cap altre, conèixer i gaudir de la diversitat de vegetació, seure, descansar, contemplar els canvis de color al llarg de l'any, al mig de la ciutat, a peu pla, no dalt d'un turó o al riu, d'això no en tenim cap». Segons Huguet, un jardí d'aquest tipus «és incompatible amb gossos, o amb actes massius. I, per tant, cal definir i habilitar espais per a aquests. Per ordre».

Quan arribi el moment, la previsió és triar «espècies resistents, de baix manteniment».

El jardí forma part de l'eix «Manresa, ciutat verda i sostenible» del PAM, que està estructurat en 5 eixos d'on pengen 25 objectius estratègics i 250 actuacions concretes.

Millors zones verdes

La creació d'un jardí a la ciutat és una actuació que s'engloba en l'objectiu de «Fer de les zones verdes de Manresa uns espais agradables on passejar i reposar».

Al costat de l'actuació de crear un jardí n'hi d'altres com fer un inventari dels arbres, arbustos i flors de les zones verdes; augmentar la qualitat i l'abast del manteniment de la jardineria; acordar uns criteris per a una jardineria sostenible,inclosos al Pla Director del Verd Urbà; establir una xarxa de parcs centrals de barri; identificar i pactar indrets on establir-hi espais per a gossos i gats, i dissenyar participadament espais per a gossos i gats, i crear-los.

El PAM planteja actuacions per aconseguir una ciutat més verda transformant i millorant l'espai urbà, amb mesures per fer front a l'emergència climàtica i una mobilitat més sostenible, creant un gran parc fluvial al Cardener entre Sant Joan i la riera de Rajadell i consolidant l'Anella Verda com a espai natural, agrari i de lleure.