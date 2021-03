Detenen dues dones a Manresa per agredir les seves parelles

Agents del torn de nit de la Policia Local de Manresa han detingut dues dones a qui s'investiga per les lesions ocasionades amb arma blanca a les seves parelles i en dos dies consecutius.

La primera dona la van detenir la matinada de dijous a divendres, quan la sala del 092 va rebre diversos avisos informant d'una baralla en un pis, al barri de la plaça Catalunya-Saldes, en què hi podria haver lesionats. Els agents van enviar diverses patrulles al lloc dels fets, i un cop allà, dins de l'habitatge van trobar una dona molt nerviosa, un home amb una ganivetada al coll que perdia sang i un altre amb ferides a les mans. Testimonis van relatar que enmig d'una discussió, la dona hauria agredit un dels homes clavant-li el ganivet al coll i també l'altre quan intentava interposar-s'hi. Va ser aquest segon individu qui, finalment, va poder treure el ganivet a la dona. Mentre uns agents atenien els ferits i miraven de contenir l'hemorràgia de l'home que tenia ferides al coll, d'altres van detenir la dona. L'home ferit va ser intervingut d'urgència a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa i no es tem per la seva vida.

La segona detenció es va produir la nit de divendres a dissabte, als voltants de la mitjanit, quan una patrulla que circulava pel barri de Vic Remei va veure un home que s'agafava un braç amb la mà i que duia tota la roba plena de sang. Els agents van acostar-se a socorre'l i van comprovar que tenia diversos talls al canell, molt profunds, i que perdia molta sang. L'home, veí de Manresa de 43 anys, els va relatar que havia mantingut una discussió amb la seva esposa, que va anar pujant de to fins que ella el va atacar amb un ganivet. Els agents van activar una ambulància del SEM i altres patrulles van seguir el rastre de sang fins el domicili, molt poper al lloc on van trobar l'home. Allà hi havia diverses persones, entre elles l'esposa del ferit. Les declaracions dels testimonis van avalar la manifestació de l'home ferit, motiu pel qual es va detenir la dona, una veïna de Manresa de 49 anys.

Arrel d'aquestes intervencions, en les que un binomi policial va tenir contacte amb la sang d'un dels ferits que posteriorment va resultar positiu de covid, ha calgut confinar els components de la patrulla.