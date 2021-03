El parc de Can Font inaugura jocs relacionats amb l'aigua

Manresa ha estrenat un nou espai de joc infantil al parc de Can Font, amb l'aigua com a element central. La instal·lació complementa les activitats del Centre de l'Aigua de Can Font, un espai d'interpretació, experimental i divulgatiu sobre la importància de l'aigua en el desenvolupament humà i punt neuràlgic del parc de la Sèquia.

La nova proposta de joc ha estat possible gràcies a la suma d'esforços de l'Ajuntament de Manresa, Aigües de Manresa i el Consell del Districte Nord a través de l'Associació de Veïns de la Carretera Santpedor, per dotar de més espais lúdics per a infants el parc de Can Font, un espai verd encara poc conegut per la ciutadania.