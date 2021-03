La Transèquia no s'acaba fins al dia 31

Enguany, a causa de la pandèmia per la covid, la Transèquia, que organitza la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia, no és igual que sempre. S'ha de fer individualment o bé en grups bombolla; només hi ha les modalitats de caminar i de córrer, i no dura només un dia sinó que es pot fer fins al proper 31 de març.

En aquesta ocasió, els beneficis es destinaran a la creació, juntament amb la Fundació Althaia, d'un ajut destinat al finançament de projectes de recerca científica mèdica sobre la covid-19 per a professionals de la Fundació Althaia i de Sant Andreu Salut.

S'ha ideat un escalat d'aportacions, amb recompenses associades. Quan el participant s'inscriu, rep el dorsal al correu electrònic, i amb el mateix correu, pot passar a recollir al Museu de la Tècnica, gratuïtament, la seva recompensa. Si no pot passar, pot optar per l'opció d'enviar-ho a casa. L'organització anima a tots els participants a fer-se una foto per a les xarxes i etiquetar-se amb el #transequia2021. Les inscripcions es s'han de fer a través de l'enllaç transequia.cat/inscriu-te i poden ser de 5, 10, 25, 30, 45, 50 euros o de la quantitat que es vulgui.