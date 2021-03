La ‘discoteca silenciosa' atrau setmanalment els amants del ball

Es posen els auriculars, premen el play del reproductor d'àudio del mòbil i a ballar. Unes deu persones apassionades pel ball a Manresa queden cada diumenge sota el Pont Nou amb la intenció de moure l'esquelet lliurement al ritme de la música. Cadascú a la seva manera, gaudint simplement del ritme i del ball per desconnectar i passar-ho bé.

És la Silent Disco, un moviment que s'ha estès en els darrers mesos per Catalunya, i ahir, com cada setmana a la mateixa hora, els bagencs que no falten a la cita ballaven la mateixa música que altres grups que havien quedat a diferents municipis del país. Ahir s'hi van afegir nous balladors. El tancament de sales i centres de ball i espais de dansa arran de la pandèmia va privar els professionals i els aficionats d'aquesta disciplina –o activitat d'oci– de fer una de les coses que més els agrada, ballar. «Ens mou la música i el moviment espontani, però no és com una discoteca», adverteix Eva Vila, una de les impulsores de les trobades a Manresa.

L'eix vertebrador és un grup de Telegram que s'anomena Tribu Silent Disco, on des de fa cinc mesos organitzen setmanalment trobades a Barcelona. Però arran de la iniciativa barcelonina s'han afegit grups de diferents punts de Catalunya i d'altres llocs de l'Estat. Ahir precisament s'hi va afegir un de nou a Eivissa. A la capital del Bages fa dos mesos que queden setmanalment, i a cada sessió, amb la difusió del grup per les xarxes socials, hi ha més gent que s'hi interessa. Tot i que en la trobada d'ahir eren deu persones, el grup manresà es va donant a conèixer amb el boca-orella, i actualment tenen un grup de WhatsApp amb prop de 90 membres. Ahir, per exemple, dues persones deien assistir a la reunió musical i de dansa per primera vegada. En la trobada de Manresa d'ahir al migdia hi van anar, sobretot, persones de més de 40 anys i bàsicament dones, ja que només un home, que havia descobert la iniciativa feia una setmana, ballava amb el grup. «Aquestes trobades són un espai de consciència i llibertat. Es balla en silenci i s'utilitza una comunicació no verbal per comunicar-se amb els altres», afegeix Vila.

Persones que passejaven per la llera del Cardener i les que passaven per sobre el Pont Nou miraven encuriosits el grup de deu persones que ahir ballava sense que, aparentment, hi hagués música. En realitat n'hi havia, i aquí rau una de les essències de la Silent Disco. Cada participant que decideix participar en la trobada per escoltar música i ballar ha d'entrar al grup de Telegram de Tribu Silen Disco i descarregar-se la sessió, que també envien les coordinadors del grup de Whatsapp que organitzen les trobades de Manresa.

Són sessions de música electrònica dissenyades per DJ professionals d'una hora i mitja, i al llarg de la sessió hi ha diferents ritmes i estils. Al llarg dels 90 minuts que dura l'activitat, els participants troben melodies variades i, per tant, no són sessions monòtones.

Una de les altres essències de la iniciativa és que han de sincronitzar la sessió, perquè, tot i que cadascú balla al seu aire, el grup a cada localitat estigui en comunió en si mateix i, a la vegada, amb els membres de les trobades d'altres punts del país. Així que a les 12 del migdia del diumenge tots premen el play del reproductor del telèfon mòbil al mateix instant. «Si algú arriba més tard, s'hi pot afegir sense problema perquè al reproductor del mòbil pot posar directament al minut pel qual passa la sessió», explica Eva Vila.

«Aquestes trobades són un espai de consciència i llibertat. Es balla amb auriculars i s'utilitza una comunicació no verbal per comunicar-se», afegeix Vila, i destaca que no és un espai que es permeti consumir alcohol, acció, de fet, prohibida i sancionada si es fa a l'aire lliure. El grup de Manresa ha copsat que cada cop hi ha més interès en les trobades.