Quan l'art pot ajudar a combatre el càncer

La Khaoula Loukil té 37 anys i en fa 3 que li van diagnosticar càncer de pit. A l'hospital de Manresa, on feia quimioteràpia, li van oferir participar en un taller d'artteràpia i no ho va dubtar. "Al final de les sessions, pesava 30 quilos menys d'emocions negatives i això em va ajudar molt a tirar endavant", explica a l'ACN. Ara, Althaia lidera un estudi per avaluar l'eficàcia de l'artteràpia en la millora de la qualitat de vida de les persones amb càncer. El treball, en el qual hi participaran més de 400 pacients oncològics d'arreu del país, servirà per conèixer si l'artteràpia pot ajudar a reduir els nivells d'ansietat i depressió. En el cas de la Khaoula, sens dubte, ho va fer.

"Al principi dels tallers, encara no m'havien operat, tenia el tumor i vivia amb el càncer dins. Això ho treia amb colors molt foscos, però a partir del moment en què em van treure el tumor, em sentia més lliure i vaig començar a fer servir colors més vius perquè veia la vida al final del túnel". La Khaoula Loukil explica així com l'art li va permetre expressar les emocions que sentia en un moment en què les paraules no li eren suficient.

"En una sessió d'artteràpia, no parlem, només utilitzem les mans, el tacte i els sentiments. Tot resumit en una obra", assegura. I així, ara que ja està curada, veu en els seus dibuixos l'evolució del seu estat d'ànim al llarg de la malaltia: D'obres tristes –al principi del procés- a un gran mural, l'últim, amb molts colors i la paraula 'Felicitat' ben gran.

Els tallers ja fa més d'un any que es duen a terme i hi han participat prop d'un centenar de persones. Ara però, el projecte, impulsat per la Fundació Nous Cims, fa un pas més i durà a terme un estudi per avaluar l'eficàcia de l'artteràpia en la millora de la qualitat de vida de les persones amb càncer. El treball es farà amb més de 400 pacients de 8 centres sanitaris de Catalunya.

A Althaia, la responsable dels tallers és la llevadora i art terapeuta Elisenda Campreciós. És una de les principals investigadores de l'estudi i, segons explica, les sessions d'artteràpia són espais "d'autocura, evasió i empoderament". "L'art permet integrar vivències que, a vegades, són difícils de verbalitzar. Permet arribar de manera molt profunda al nostre interior i, en els tallers, no es parla de la malaltia, només de la persona", explica.

Per poder participar en aquests tallers, no cal tenir coneixements en el camp artístic. Cadascun dels vuit centres sanitaris que participen a Catalunya s'encarregarà de gestionar un grup de persones en tractament. La mostra es dividirà en dos grups: un grup format per usuaris que rebran l'atenció habitual i un altre que participarà en dotze sessions d'artteràpia. D'aquesta manera es podran analitzar els resultats de cada grup d'usuaris i valorar-ne l'efectivitat.