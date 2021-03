Fem Manresa deixa de formar part del pla social i econòmic contra la covid per «la inacció del govern municipal»

Fem Manresa s'ha plantat i ha decidit deixar de formar part del Pla de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa contra la covid. La candidatura al·lega que la sèrie de propostes que ha presentat al llarg d'aquests mesos no s'han tingut en compte per part de l'equip de govern, així com tampoc les mesures plantejades per les entitats o els ciutadans a títol individual. La formació política considera que, a l'hora d'acordar les accions, no es creen suficients espais de participació ciutadana per debatre el conjunt de les propostes i establir les línies consensuades per afrontar la crisi econòmica derivada de la pandèmia.

«Fa mesos vam posar sobre la taula més d'un centenar de mesures, però no s'han tingut en compte i tampoc sabem fins a quin punt s'ha estudiat la seva viabilitat», ha remarcat la portaveu del grup municipal Fem Manresa, Roser Alegre, aquest matí en una roda de premsa, en la que també han participat la presidenta i portaveu adjunta del grup municipal, Gemma Boix, i el secretari de la candidatura, Jordi Trapé. «A més a més, el treball de seguiment del pla que, inicialment es duia a terme de forma setmanal, s'ha anat desdibuixant amb el pas del temps, fins al punt que ara no tenim espais de debat i de treball conjunt», ha manifestat Alegre.

Et pot interessar Els agents socials entren a la taula de reconstrucció per frenar la covid .

El grup municipal, juntament amb la resta de forces polítiques, va signar el Pla de Reconstrucció Social i Econòmica de la ciutat el passat 11 de maig del 2020. Una iniciativa que l'Ajuntament va preveure per fer front a les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia. «En aquell moment, el vam firmar per responsabilitat política, ja que l'afectació era greu i vam pensar que podríem aportar una mirada transformadora i d'esquerres al conjunt de les propostes», ha recordat Alegre. La majoria de mesures plantejades per la candidatura van posar l'accent en la fiscalitat, l'habitatge i la gestió de serveis públics, «uns fronts cabdals per fer front a la crisi», ha ressaltat.

«En total, vam fer més d'un centenar de propostes, però les que s'han acceptat no arriben al 10% i tampoc hem tingut un retorn concret de cadascuna d'elles, ni sabem si s'han estudiat amb cura», ha lamentat la portaveu. Alhora, ha puntualitzat que una de les mesures que es va tenir en compte, des del govern municipal, es la realització d'una enquesta massiva a la població de Manresa per conèixer de primera mà com ha incidit la crisi derivada de la covid-19 en tots els àmbits. «L'enquesta ja s'ha fet però, a hores d'ara, tampoc sabem de quina forma han influenciat els resultats en les accions de govern», ha posat de relleu Alegre.

Davant d'aquest malestar, el grup municipal va posar la segona taula de seguiment del pla com a línia vermella a l'hora de prendre una decisió sobre la seva continuïtat en el projecte. «Lluny de ser una taula de seguiment real, es va convertir en un monòleg per part de l'equip de govern», ha ressaltat el secretari de Fem Manresa, Jordi Trapé. «Els partits a l'oposició pràcticament no vam disposar de cap minut per intervenir, però tampoc les entitats de la ciutat», ha posat de relleu el secretari. D'altra banda, el grup municipal també ha criticat que «si en un inici es va acordar que les taules de seguiment se celebrarien cada tres mesos, hem hagut d'esperar vuit mesos per celebrar la segona», ha criticat Trapé.

La «falta de compromís polític» i «l'absència d'espais formals per a la participació» són les dues raons que han motivat l'abandonament del Pla de Reconstrucció Social i Econòmica per part de Fem Manresa. Malgrat que la formació posa de relleu que el pla és una eina útil per afrontar la crisi econòmica provocada per la pandèmia, la presidenta i portaveu adjunta del grup municipal, Gemma Boix, ha considerat que «caldria fer un retorn digne a les entitats i a la ciutadania de les mesures aprovades». Per últim, també ha recalcat que, malgrat que la formació deixarà de participar a les taules de seguiment i a les comissions de treball, «nosaltres continuarem treballant per aportar tot tipus de propostes per fer front a la crisi».