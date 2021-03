El CAE gestionarà el Servei d'Informació Juvenil de Manresa quatre anys més

Demà passat, dia 1 d'abril, el CAE iniciarà un nou període de quatre anys al capdavant del Servei d'Informació Juvenil de Manresa assumint-ne les tasques de gestió i de dinamització. Aquest ha estat el resultat del procés de licitació que va impulsar l'Ajuntament de Manresa a finals de l'any passat i que ha finalitzat aquestes darreres setmanes amb l'adjudicació del servei al CAE.

La gestió del Servei d'Informació Juvenil de Manresa inclou la dinamització del punt d'informació juvenil que s'ofereix a l'Oficina Jove del Bages més les actuacions descentralitzades que es duen a terme als centres escolars de secundària de la ciutat (Punt al Pati) i als centres universitaris (Punt al Campus). A més a més, cada curs escolar es coordina i s'ofereix als centres de secundària un catàleg d'activitats de tutoria promogudes i executades pel mateix servei d'informació o bé per altres entitats o àrees de l'Ajuntament. Aquestes activitats de tutoria tenen com a finalitzat informar i sensibilitzar als joves sobre diferents temàtiques que els són o els poden ser properes, com ara l'ús i abús de les pantalles, l'assetjament, la gestió de les emocions, la comunicació, el consum, la resolució de conflictes... Un equip de tres persones s'encarreguen de programar i executar totes aquestes actuacions.

Prop de 9.000 adolescents i joves



El Servei d'Informació Juvenil de Manresa és un servei municipal de l'Ajuntament de Manresa ubicat a l'Espai Joan Amades i integrat dins l'estructura de l'Oficina Jove del Bages. En els darrers anys les actuacions del Servei d'Informació Juvenil han arribat a prop de 9.000 adolescents i joves de la ciutat. El CAE n'assumeix la gestió des del 2005, any en que l'entitat cultural Bloc se'n va desvincular.

El 2025, quan finalitzi aquesta nova concessió, el CAE portarà 20 anys gestionant aquest servei.