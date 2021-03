arxiu particular

Canvis a la junta de la federació de barris de Manresa arxiu particular

La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa va celebrar la seva 36a assemblea general, que va aprovar el relleu a la junta de Francesc Lineros per Ramon Caballol, fins ara vocal, com a nou secretari. També es va aprovar la incorporació com a vocal de Lola Terra, membre de l'associació de veïns de Passeig i Rodalies.