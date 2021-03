El CAP i l'ens veïnal de la Sagrada Família tenen a punt 35 sortides de cara a l'abril

Les caminades saludables que organitzen el CAP i l'Associació de Veïns de la Sagrada Família inclouen aquest mes d'abril un total de 35 sortides. Onze corresponen a les caminades curtes, que són d'entre vuit a nou quilòmetres, amb una durada de dues a dues hores i mitja. La sortida és davant del CAP, a dos quarts de 9 del matí.

Està previst anar el dia 7 d'abril a Sant Fruitós (els cavalls); la caminada del dia 9 queda per decidir; el dia 12, a can Font; el dia 14, a la barriada de Sol i Aire; la del dia 16 també està per decidir; el dia 19, al Gimnàstic Parc; el dia 21, al mas del Grau; la del dia 23 s'ha de decidir; el dia 26, al Parc de l'Agulla; el dia 28, a Viladordis, i el dia 30, també s'ha d'acabar de concretar.

Pel que fa a les caminades mitjanes, també hi ha previst fer onze sortides, que acostumen a ser de deu a dotze quilòmetres, amb un temps de dues hores i mitja a tres hores. L'hora de sortida serà de davant del CAP a dos quarts de 9 del matí. La programació és: el dia 7 a la Gola del Bigaire; el dia 9 al Congost; el dia 12 a Sant Iscle; el dia 14 als Comtals; el dia16 al parc de l'Agulla; el dia 19 al turó del Xato; el dia 21 a l'ermita de Sant Isidre; el dia 23 a les Marcetes; el dia 26, volta al Poal; el dia 28 als miradors del Llobregat i Cardener i el dia 30, a la torre de Santa Caterina.

En les dues modalitats s'aconsella arribar deu minuts abans de la sortida a davant del CAP per fer els exercicis d'estirament per preparar el cos per a l'activitat de caminar.

En el nivell de caminades llargues, que surten a les 8 del matí, n'hi ha programades tretze ja que, tot i ser Setmana Santa, no fan festa. En aquesta modalitat les caminades són aproximadament de tretze a setze quilòmetres, amb un temps de tres a quatre hores. La previsió és: el dia 2 anar a l'aiguabarreig; el dia 5 a can Poc Oli; el dia 7 al mirador del Llobregat; el dia 9 a la tont de la Tolega; el dia 12 a la gola del Bigaire; el dia 14 a la Trona; el dia 16 al torrent Fondo; el dia 19 a fer la ruta dels cavalls; el dia 21 al turó del Xato; el dia 23 a la font de l'Arrel; el dia 26 a les tines de les Solanes; el dia 28 a Santa Marta, i el dia 30 al mirador de Sant Benet-Navarcles.