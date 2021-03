A partir de l'1 de juny es multaran els cotxes que passin per les Escodines sense autorització

A partir del dia 1 de juny, els cotxes que passin per la plaça de Sant Ignasi cap al carrer de les Escodines i el de Sant Bartomeu que no siguin veïns o comerços d'aquests dos vials o dels més immediats i que, per tant, no disposin del permís de l'Ajuntament per passar-hi, seran multats. Aquest matí de dimarts l'alcalde Marc Aloy i els regidors David Aaron López i Josep Gili, acompanyats per la presidenta de l'Associació de Veïns de les Escodines, Carme Carrió, i per veïns del barri, han assistit a la presentació, per una banda, de com han quedat els dos vials repavimentats i, per l'altra, dels canvis de mobilitat aplicats a partir d'avui. L'objectiu és que les Escodines deixi de ser una drecera com ara i sigui una illa de vianants. López ha recordat que hi passa una mitjana de 2.000 cotxes al dia i que amb aquest canvi la idea és que es redueixin a 200 com a molt.

La càmera de control fotogràfic estarà a l'entrada per la plaça de Sant Ignasi, on ara ja hi ha dues tanques i un senyal de prohibit girar a l'esquerra pensat pels cotxes que arriben pel carrer de Sant Marc. Amb tot, qui vulgui, encara hi pot passar. Fins al 30 de maig no es multarà.

Queixes del Nou i Vell de Santa Clara i de la Sagrada Família



Carrió ha anunciat que en una data encara per concretar però que s'escaurà en dissabte es farà una xocolatada per inaugurar la nova pavimentació i regulació del trànsit, que ha celebrat. Entre els veïns presents, però, no tots s'han mostrat satisfets. Dues veïnes dels carrers Nou i Vell de Santa Clara han demanat al regidor López que aquests dos vials també s'incloguin en l'illa de vianants, de manera que els ciutadans que hi viuen i tinguin cotxe puguin obtenir el permís que lliurarà l'Ajuntament als veïns per poder travessar les Escodines sense ser multats.

No són els únics veïns molestos. Com ha explicat aquest diari al matí (vegeu l'enllaç), l'Associació de Veïns de la Sagrada Família ha retret a l'Ajuntament que no els ha informat de les noves mesures, que entenen que els perjudicaran perquè el trànsit que no passi per les Escodines passarà per la Sagrada Família. Demanat per aquest diari, el regidor de Mobilitat els ha demanat mirar la ciutat més en global i "solidaritat" amb la mesura. Ha recordat, alhora, que quan entri en funcionament la prolongació de l'avinguda dels Països Catalans, actualment en obres, s'estudiarà com queda el trànsit i si cal fer algun canvi es farà.

L'alcalde Aloy ha afirmat que "si aquesta obra s'ha fet realitat ha estat gràcies a l'empenta dels veïns i veïnes de les Escodines i de l'associació de veïns. D'aquest barri que a mi sempre m'agrada dir que té una personalitat molt important. Que és un barri que es mou, que està cohesionat, que fa molta feina i, fruit d'aquesta insistència en un aspecte en el qual tenien tot el dret d'insistir, que és que el carrer Escodines no presentava el seu millor estat de conservació, finalment, ara que hem pogut disposar d'uns diners, hem pogut afrontar aquesta obra".

Per millorar el paviment, que estava molt atrotinat perquè quan es va repavimentar per primer cop es va fer amb moltes deficiències, s'han invertit prop de 136.000 euros.

Aloy també ha posat de relleu la insistència del veïnat per pacificar el trànsit. "Nosaltres vam dir que faríem el que desitgéssin que féssim. Enteníem que aquest és un carrer estret, de caràcter peatonal i molt veïnal i que havíem de treure tot el trànsit de vehicles que no van al barri sinó que hi passen per anar a altres llocs".

Ha remarcat que no es tracta d'una obra aïllada sinó una més de les que s'han fet al barri consensuades amb l'entitat veïnal i els veïns. És el cas de l'enderroc del número 5 i 7 del carrer de Sant Bartomeu, "que ens ha permès obrir la connexió entre el carrer de Sant Bartomeu i el passatge Aiguader". Uns enderrocs que també han permès eliminar focus problemàtics al barri, tot i que ahir hi va haver un nou intent d'ocupació que els veïns van poder aturar.

L'alcalde també ha posat de relleu les obres al Museu Comarcal i la commemoració dels 500 anys de l'estada de sant Ignasi "al barri de les Escodines" com a elements que potenciaran aquest sector, on a més a més és previst que un dels negocis que ja hi funcionen s'ampliï amb una peixetaria.

El regidor Gili ha parlat de les obres als dos vials. "Hi havia molts sotracs i estava molt malmesa i el que s'ha fet ha estat una solució que pretenem que sigui definitiva. La part central s'ha fet amb conglomerat asfàltic, s'han recol·locat llambordes i això fa que tingui continuïtat tot el carrer, que hi hagi una plataforma única però una part central més pensada pels vehicles". Tambe s'han recol·locat les jardineres i els bancs. Ha subratllat que les obres s'han fet acordant-ne les tres fases amb els veïns, i "això és important perquè hem primat que l'impacte fos mínim".

Preguntat per aquest diari, ha argumentat que s'hagi utilitzat asfalt a la part central tot i que la idea és que sigui un carrer per als vianants i no per als cotxes, per als quals està més indicat aquest material, per un tema de perdurabilitat. L'actuació ha trigat set setmanes, ha informat.

López ha parlat de la mobilitat. Ha recordat que quan es va urbanitzar el vial que va de la plaça de Sant Ignasi al Casal de les Escodines ja es va fer pensant que fos una illa de vianants "i que hi poguessin circular els vianants. Malauradament, la intensitat de trànsit que hi ha hagut era molt elevada perquè no hi havia la impossibilitat de travessar les Escodines per anar a altres parts de la ciutat i generava una incomoditat i inseguretat pels veïns i vianants". Ha informat que, segons les dades de què disposen, que aquest diari ja va avançar en el seu dia, "hi havia unes intensitats d'una 2.000 vehicles dies", a les quals ha atribuït el deteriorament del vial.

Per al regidor, amb les mesures restrictives que s'aplicaran, la reducció del trànsit es pot situar "en uns 200 o pocs centenars de vehicles al dia. Tenim registrats uns 200 vehicles en aquesta illa de vianants i una vintena de guals reconeguts, per tant, això pacificarà moltíssim la qualitat de vida en aquest carrers i els del voltant, que no es veuran tampoc tan afectats per tota aquesta intensitat de trànsit".



L'àmbit de l'illa de vianants



L'illa de vianants la conformaran la plaça de Sant Ignasi i els carrers Escodines, Sant Bartomeu, Aiguader; els passatges Jovells i Escodines, i el carrer de Sant Antoni i el de Montserrat. "S'ha acordat amb l'associació [de veïns] que ho farem amb un periode transitori, no hi haurà una aplicació immediata. Ho hem de comunicar als veïns de manera més detallada i estem conversant també amb el comerç per poder-los explicar de la millor manera possible la intervenció". Ha recordat que en el agun moment s'havien plantejat canvis de sentit que "no són incompatibles i que potser plantejarem en altres parts de la ciutat, però aquí el que plantejarem és una mesuram molt clara que és el control d'accés amb càmera. Només hi podran accedir sense que rebin una sanció aquelles persones que rebin l'autorització, que són les beneficiades. Per les dades que tenim, hi ha aproximadament unes 600 persones que viuen al barri i el número de vehicles registrats poden ser uns 200".

La càmera es posarà en funcionament d'aquí a un parell de mesos, temps durant el qual els veïns amb vehicle, les activitats comercials i els vehicles registrats al barri podran fer la petició a l'OAC o a la Florinda. Es pot fer presencialment amb cita prèvia o telemàticament. El regidor ha definit la solució que s'aplicarà com "òptima".

Carrió ha expressat la satisfacció del veïnat i ha reivindicat que les ciutats i els carrers siguin per a la gent i que els nens hi puguin jugar. "Estem molt contents. Vull ressaltar, sobretot, el treball que han fet els grups de veïns que tenim organitzats al barri junt amb l'associació de veïns; sols no podríem haver arribat a tots aquests consensos". Ha agraït a l'Ajuntament "que ens ha escoltat".