Passos de vianants amb molt poca visibilitat posen en perill els seus usuaris

Un segon abans no hi era i un segon després sí. Aquest és el lapse de temps que tenen els conductors per evitar atropellar algú que es pensa que és segur travessar tant el pas de vianants del carrer de Joan Fuster, quan es circula de l'avinguda dels Països Catalans a la carretera del Pont de Vilomara, com el del carrer Sant Blai de pujada a l'alçada de la Culla .

Tant en un cas com en l'altre es tracta de passos de vianants que només es veuen quan s'està a punt de trepitjar-los.

Al carrer Joan Fuster, el vial és pla fins que inicia una baixada i el pas de vianants es troba amagat pel mateix canvi de rasant. Tal com mostren les fotografies que il·lustren aquesta informació, el pas de vianants apareix de sobte, el que vol dir que per a un conductor el lapse de temps disponible per frenar és mínim .

A uns centenars de metres passa el mateix. Al carrer Sant Blai, circulant en direcció a la Balconada, a l'alçada de la Casa de la Culla, el vial deixa de fer pujada i just en aquest punt, que coincideix amb la rotonda, apareix un altre perillós pas de vianants.