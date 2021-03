La Sagrada Família denuncia que l'illa de vianants amb fotomultes a les Escodines els perjudicarà

L'Associació de Veïns de la Sagrada Família, per boca de la seva presidenta, Marina Hosta, ha denunciat aquest dimarts que la posada en marxa d'una nova regulació del trànsit al barri de les Escodines de Manresa aprofitant les obres de millora del paviment que s'hi ha executat els perjudicarà a ells. Expliquen que l'Ajuntament els ha informat que hi aplicarà el sistema de fotomultes.

Hosta fa notar que "des de l'Ajuntament no ens tenen en compte, no ens han informat ni han parlat amb nosaltres. Tot el transit que arriba des de Sant Marc cap a l'Hosapital Sant Joan de Déu, al CSAM, a la Clínica Sant Josep, al barri de la Balconada, a Santa Clara, i al col·legi Oms i de Prat haurà de passar pel carrer de Viladordis o per l'avinguda de Bertrand Serra", atès que a les Escodines es posaran fotomultes, tot i que no entraran en funcionament fins d'aquí a un parell de mesos.

A la Sagrada Família expliquen que la Secció de Mobilitat de l'Ajuntament els ha comunicat que "el proper dimarts 30 de març, un cop finalitzats els treballs de les obres de Millora de la Pavimentació d'Escodines i Sant Bartomeu (OBU 2004), es restablirà el trànsit de vehicles per aquest sector tenint en compte que:

-Quan s'obri a la circulació rodada, s'iniciarà la nova regulació del trànsit com a illa de vianants des de la plaça Sant Ignasi. Això comporta que a partir d'aquesta data no hi podran circular ni estacionar vehicles no autoritzats. No obstant això no es sancionarà fins que no entri en funcionament el foto-control.

-Podran obtenir autorització els residents, titulars d'activitats i propietaris d'un gual dins dels carrers afectats següents:

Plaça Sant Ignasi (del núm. 1 al núm. 18)

Carrer Escodines

Carrer Sant Bartomeu

Carrer Montserrat

Carrer Sant Antoni

Plaça del Salt

Passatge Juvells

Passatge Escodines

Carrer Aiguader



Els conductors que anteriorment utilitzaven aquests vials per fer recorreguts cap a altres destinacions fora d'aquests carrers hauran d'utilitzar itineraris alternatius, com per exemple el carrer Viladordis, Caputxins, carretera del Pont...

Aquesta nova illa de vianants disposarà d'un control d'accés per foto-control des de la plaça Sant Ignasi. Aquest control d'accés no estarà actiu durant dos mesos, fins el dia 31 de maig, per tal de donar temps als interessats a poder formalitzar l'autorització per circular per les illes de vianants.

Cal tenir en compte per a la tramitació de l'autorització que:

L'interessat/da és qualsevol persona que tingui el seu domicili particular, social o plaça d'aparcament en una de les vies on està restringida la circulació.

La sol·licitud s'ha de formalitzar presencialment o de forma telemàtica (ja sigui l'interessat o bé un representant o autoritzat d'aquest) a qualsevol dels registres de l'Ajuntament de Manresa, preferiblement a l'OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà, pl. Major, 1) o a les Oficines de Seguretat Ciutadana (c. Bruc, 33-35). Caldrà demanar cita prèvia per efectuar el tràmit de forma presencial".