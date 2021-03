Althaia obté el Segell d'Excel·lència Europea per la qualitat del seu servei i la tasca dels professionals

La Fundació Althaia ha rebut el Segell d'Excel·lència Europea EFQM 400+, una distinció internacional que posa en valor la qualitat dels serveis que ofereix la institució i la feina ben feta dels seus professionals. A Catalunya només una quinzena d'organitzacions tenen aquest reconeixement, de les quals 7 són de l'àmbit sanitari.

El segell EFQM és un reconeixement que concedeix el Club Excel·lència en Gestió com a representant oficial a l'Estat espanyol de la Fundació Europea per la Gestió de Qualitat (EFQM). La seva obtenció reconeix l'excel·lència de la gestió d'Althaia, amb el segell de plata, en diferents àmbits com el lideratge, l'estratègia, la gestió de persones i recursos i en l'obtenció de resultats.

De tots ells, després del procés d'avaluació, n'han destacat el model d'atenció centrada en la persona, l'increment de l'activitat en recerca i el desenvolupament i aplicació de les TIC. També l'agilitat i dinàmica en el desenvolupament de nous serveis assistencials, el model de governança basat en la descentralització i l'autogestió, les nombroses aliances estratègiques d'Althaia amb altres empreses, entitats i institucions, les polítiques d'aplantillament, i el compliment del pla de salut marcat pel CatSalut cada any, entre altres.



Un projecte sòlid i un equip de professionals molt implicats

L'acte de lliurament dels dos segells EFQM, el nacional i l'internacional, ha comptat amb la participació de l'alcalde de Manresa i president del Patronat de la Fundació Althaia, Marc Aloy; el director general de la Fundació Althaia, Manel Jovells; el director de Qualitat i Coneixement de la institució, Alfons Hervàs; el director de Vida Associativa i Coneixement del Club Excel·lència, Miquel Romero; i la representant de l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), Eva Subirà.

També hi han assistit els integrants del Patronat de la Fundació i del Comitè de direcció, així com diferents professionals de la institució que han estat implicats en aquest projecte.

Per assolir l'obtenció del segell EFQM, Althaia ha superat un procés d'auditoria externa realitzada per AENOR dut a terme durant el 2020. Per això, durant el lliurament, s'ha destacat l'esforç realitzat per la institució i els seus professionals, i més, per fer-ho en un any complicat derivat de la situació de la pandèmia de la covid-19. A més, s'ha posat en evidència que els avaluadors havien trobat a Althaia "un projecte sòlid i amb un equip de professionals molt implicats i generosos que lluiten per millorar els resultats de l'organització".

Amb aquest reconeixement es visualitza l'adopció que fa Althaia d'un model de gestió de la qualitat que vetlla pel rigor en el mètode de treball (planificar, implementar i avaluar) i la millora contínua dels serveis que ofereix als seus grups d'interès: usuaris, professionals, col·laboradors i proveïdors, entre d'altres. La seva obtenció arriba després d'un camí d'intens treball entre els professionals de l'organització estretament vinculat amb el pla estratègic Talaia i el Pla de Qualitat.

Tot i el treball prèviament realitzat, la base més sòlida es va posar l'any 2017 quan es va constituir la Unitat de Qualitat, que vetlla per la millora contínua de la institució i la qualitat dels serveis de l'hospital. Aquesta unitat va ser l'encarregada d'elaborar el segon Pla de Qualitat i Seguretat del Pacient (2017-2020), que pren com a referència el model EFQM. El pla ofereix una visió integral de les àrees de qualitat i seguretat, un model basat en la millora contínua, la gestió per processos, un enfocament cap als resultats i posa en valor la implicació de diferents actors de l'organització per participar activament en la millora de la institució. La seva culminació ha estat l'obtenció del segell EFQM.