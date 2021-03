Escodines i Sant Bartomeu disposaran de fotomultes per deixar de ser una drecera

A partir de l'1 de juny, un recorregut molt utilitzat pels conductors per fer drecera per anar a l'Hospital Sant Joan de Déu, a la Clínica Sant Josep i a la Balconada, entre d'altres, consistent a passar per les Escodines, no es podrà fer perquè, llevat dels residents, titulars d'activitats i propietaris d'un gual d'uns vials determinats del barri, es multarà els vehicles que passin per la plaça de Sant Ignasi en direcció als carrers Escodines i Sant Bartomeu.

L'alcalde, Marc Aloy, i els regidors Josep Gili i David Aaron López –acompanyats per la presidenta veïnal de les Escodines, Carme Carrió, i veïns del barri– van presentar ahir al matí les obres de millora del paviment dels carrers Escodines i Sant Bartomeu i la nova regulació del trànsit amb fotomultes, que a Manresa ja funciona al carrer de Sobrerroca, a la plaça Gispert i a una part del carrer d'Alfons XII.

Les fotomultes són un sistema que van demanar els veïns del barri de les Escodines –tal com va informar aquest diari en l'edició del 5 de març– per buidar-lo de cotxes. «Nosaltres vam dir que faríem el que desitgessin que féssim. Enteníem que aquest és un carrer estret, per als vianants i molt veïnal i que havíem de treure tot el trànsit de vehicles que no van al barri, sinó que hi passen per anar a altres llocs», va explicar ahir l'alcalde Aloy, que es va congratular de les millores que s'han fet al sector els darrers temps, on continua havent-hi moltes cases tapiades. Just abans d'ahir, va explicar Carrió, hi va haver un intent d'ocupació d'una d'aquestes cases al carrer d'Aiguader 17, on fa dos anys es va produir una violació en grup a una menor. L'avís dels veïns a la Policia i la intervenció de l'Ajuntament la van aturar.

El regidor López va fer notar que, segons les dades de què disposen, «hi havia unes intensitats d'uns 2.000 vehicles al dia», a les quals va atribuir el deteriorament del vial. Per al regidor, amb les mesures restrictives que s'aplicaran, la reducció del trànsit es situarà «en uns 200 o pocs centenars de vehicles al dia. Tenim registrats uns 200 vehicles en aquesta illa de vianants i una vintena de guals reconeguts; per tant, això pacificarà moltíssim la qualitat de vida en aquests carrers i els del voltant, que no es veuran tampoc tan afectats per tota aquesta intensitat de trànsit». Va insistir que quan es va urbanitzar el tram de la plaça de Sant Ignasi al Casal de les Escodines ja es va fer pensant que fos una illa de vianants.

Vell i Nou de Santa Clara

Entre els veïns que van assistir a la presentació de les actuacions, que tindran una inauguració oficial més endavant, tal com va informar Carrió, que va dir que «estem molt contents» i va agrair a l'Ajuntament «que ens ha escoltat», no tots estaven satisfets. Dues veïnes dels carrers Nou i Vell de Santa Clara van reclamar que s'incloguin els dos vials a l'illa de vianants per no haver d'anar a donar la volta per arribar a casa seva. López va respondre que un dels motius de tallar l'illa de vianants al carrer de Sant Bartomeu és justament per evitar que els cotxes hi passin amb la idea de travessar el barri d'una punta a l'altra

De moment, per tant, només podran sol·licitar el permís les persones residents, titulars d'activitats i propietàries de guals de la plaça Sant Ignasi (del número 1 al 18), carrers Escodines, Sant Bartomeu, Montserrat, Sant Antoni, Aiguader, plaça del Salt, i els passatges Juvells i Escodines. També s'hi podrà fer càrrega i descàrrega en l'horari autoritzat i hi tindran el pas obert els vehicles de mobilitat reduïda, els d'emergències, els de serveis públics i els de trasllat de malalts. En tenir la prioritat de pas els vianants, els cotxes hauran de reduir la velocitat.

La sol·licitud d'autoritzacions s'ha de formalitzar presencialment o de forma telemàtica (ja sigui l'interessat o bé un representant o autoritzat d'aquest) a qualsevol dels registres de l'Ajuntament de Manresa, preferiblement a l'OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà, pl. Major, 1) o a les Oficines de Seguretat Ciutadana a la Florinda (c. Bruc, 33-35). Caldrà demanar cita prèvia per efectuar el tràmit de forma presencial.

López va anunciar que l'Ajuntament facilitarà vals d'una hora d'aparcament gratuïts al pàrquing del Centre Històric als pocs comerços que hi ha a l'interior de l'illa de vianants per tal que els puguin repartir entre els seus clients.

La càmera de control fotogràfic se situarà a la plaça de Sant Ignasi, on des d'ahir ja hi ha dues tanques i un senyal de prohibit girar a l'esquerra pensat per als cotxes que hi arriben pel carrer de Sant Marc. Amb tot, qui vulgui, encara hi pot passar. Fins al 31 de maig inclòs no es multarà.

Una solució definitiva

Pel que fa a les obres de millora del paviment dels carrers Escodines i Sant Bartomeu, iniciades el 25 de gener, el regidor Gili va explicar que «el que s'ha fet ha estat una solució que pretenem que sigui definitiva. La part central s'ha fet amb conglomerat asfàltic, s'han recol·locat llambordes [s'han aprofitat les que ja hi havia que encara estaven senceres] i això fa que tingui continuïtat tot el carrer, que hi hagi una plataforma única però amb una part central més pensada per als vehicles». Han costat 135.613,96 euros.

Abans de la presentació a les Escodines d'ahir al matí, el barri de la Sagrada Família, per boca de la seva presidenta, Marina Hosta, va enviar un comunicat en el qual criticava l'Ajuntament per no haver-los informat fins ahir dels canvis de trànsit a les Escodines, que, al seu entendre, els perjudicaran a ells.

Hosta va fer notar que «a l'Ajuntament no ens tenen en compte, no ens han informat ni han parlat amb nosaltres. Tot el trànsit que arriba des de Sant Marc cap a l'Hospital Sant Joan de Déu, al CSAM, a la Clínica Sant Josep, al barri de la Balconada, a Santa Clara i al col·legi Oms i de Prat haurà de passar pel carrer de Viladordis o per l'avinguda de Bertrand i Serra».

Preguntat per aquest diari sobre aquesta queixa, el regidor de Mobilitat, David Aaron López, els va demanar «comprensió» i «que tinguin la solidaritat necessària per entendre que un carrer d'aquesta amplada, molt limitada i molt ajustada, no pot assumir el trànsit d'altres barris».

Va apuntar que «en el moment que posem en servei l'avinguda dels Països Catalans [actualment en obres] volem plantejar una reflexió de tot el que és la mobilitat i l'accessibilitat a la Sagrada Família i fins a la Font». Va assegurar que hi haurà aquest debat i que la nova avinguda ajudarà a què carrers com el de Sant Cristòfol i altres «puguin reduir la seva intensitat de trànsit, que al final és el que volem», i «ordenar i reordenar quins són els eixos principals per anar als llocs, i no anar-hi per qualsevol lloc».