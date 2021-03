La PAHC es manifesta per denunciar traves dels Serveis Socials a Manresa

Els membres de la PAHC Bages denuncien les traves que els posa l'Ajuntament de Manresa a l'hora d'acompanyar els usuaris de Serveis Socials a les reunions i posen de manifest que, en alguns casos puntuals, han detectat actituds racistes per part d'algunes treballadores del departament. En aquest sentit, demanen que es respecti el tracte humà i es garanteixi el dret de les persones a ser acompanyades durant les visites a l'àmbit de serveis socials.

Els seus reclams els van expressar ahir al matí en una concentració que va aplegar una cinquantena de persones al davant de l'edifici Infants, al primer tram de la carretera de Vic de Manresa. L'acte reivindicatiu va provocar un tall de trànsit durant gairebé una hora. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local desviaven els vehicles per vies alternatives mentre els manifestants reclamaven la fi de la «violència institucional» amb una gran pancarta que van desplegar a les deu del matí.

«Ja fa molt temps que, sovint, els serveis socials són un territori hostil per a moltes persones», remarcava un dels membres de la plataforma, Jesús Moreno, durant la lectura del manifest. Els manifestants van voler puntualitzar que les «situacions en les que es vulneren els drets no són generalitzades, ja que moltes treballadores socials fan una feina impecable». Tot i això, van considerar adient alçar la veu per aquells casos en els que «no hi ha hagut un tracte digne», assegurava Moreno.

Una de les situacions que més es repeteix, segons apunten els membres de la PAHC, és la negació als usuaris de Serveis Socials a ser acompanyats amb qui ells designin a les seves visites amb la treballadora social. «L'acompanyament és una de les tasques més importants que fem des de la plataforma i és especialment important en aquelles persones més vulnerables», subratllava una altra de les integrants de la PAHC, Lídia Soler. Els manifestants feien notar que el més greu és la «vulneració del drets» dels usuaris a ser acompanyats i la «persecució política» de la PAHC Bages, ja que es nega l'entrada dels seus membres a les reunions.

D'altra banda, durant la lectura del manifest, també es va posar l'accent en les «actituds racistes molt greus» que els membres de la PAHC han detectat en algunes treballadores socials. «Volem recordar que les tècniques es deuen a la població i la seva feina no és emetre judici a les seves usuàries sinó cenyir-se al codi deontològic», remarcava Moreno.

Durant la protesta, dues usuàries de Serveis Socials van explicar el seu cas. «Quan vaig arribar a Manresa, la treballadora social em va demanar que tornés a Cuba si no em sentia a gust aquí», denunciava Yamilet, una veïna de la ciutat originària de Cuba. Una situació similar és la que explicava Aziza, que fa vint anys que viu a Manresa. «Més d'una vegada he sortit plorant de Serveis Socials pel to amb el que se m'ha dirigit la treballadora social», lamentava i, alhora, afegia: «La majoria dels problemes els he pogut resoldre gràcies a la PAHC».

Els membres de la plataforma recordaven que, els últims anys, s'han fet diverses reunions amb l'Ajuntament, «però no s'ha resolt res», lamentava Soler. És per això que insten a l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i a la regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs, a establir un protocol que vetlli perquè es respecti el dret a l'acompanyament i es condemnin les actituds racistes.

El Departament de Serveis Socials de Manresa està obert a negociar canvis en el protocol de les visites de seguiment, sempre que aquests respectin els criteris tècnics.

«Si cal, seguirem reunint-nos per matisar el protocol, estem oberts a fer canvis, respectant els criteris tècnics», afirma la regidora d'Acció i Inclusió Social de l'Ajuntament de Manresa, Mariona Homs.

En aquests moments, destaca que els membres de la PAHC poden acompanyar l'usuari de Serveis Socials a les visites, «sempre que s'hagin d'abordar temes d'habitatge». També recalca que aquest acompanyament «sempre s'ha de pactar amb la treballadora social» i, en aquells casos en què es nega aquest acompanyament i l'usuari ho denuncia, «en fem seguiment i estudiem cas per cas per analitzar què ha passat».

Respecte a l'acusació d'actituds racistes que fa la PAHC, la regidora remarca que «totes aquelles denúncies que ens arribin a la bústia s'estudiaran».