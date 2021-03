Primera setmana sense morts als hospitals de Manresa en cinc mesos

Mentre Catalunya s'encamina a una quarta onada de covid amb un augment de contagis, de la velocitat de propagació del virus i del risc de rebrot, els centres assistencials de Manresa han tingut la primera setmana en cinc mesos sense víctimes mortals.

El que sí que hi ha hagut és un augment del nombre d'ingressats que ha pujat a 71 després de cinc setmanes amb xifres inferiors.

Són dues cares d'una mateixa moneda que el que venen a mostrar és que l'epidèmia continua i encara som lluny de poder passar pàgina.

Ni a Althaia ni a Sant Andreu hi ha hagut víctimes mortals de l'epidèmia durant els darrers set dies.

Això vol dir que es manté el mateix nombre de defuncions a Althaia, 282, i a Sant Andreu, 125, que fan un total de 407 des del març del 2020.

Si es mantingués així seria una extraordinària notícia. Des del 20 d'octubre, a començaments de la segona onada de l'epidèmia, no transcorrien set dies sense que es produís un nou decés atribuït a la covid-19. En aquest temps les morts setmanals han oscil·lat entre dues i catorze. Tal i com mostra el gràfic que il·lustra aquesta pàgina, les dues darreres setmanes hi ha hagut sis morts per covid-19 cadascuna d'elles.

Tant de bo no es tornin a produir més víctimes mortals, però el nombre d'ingressats no s'ha reduït sinó que ha crescut en relació a la setmana anterior. Ahir hi havia hospitalitzades a Manresa 71 persones, de les quals 65 a Althaia i 6 a Sant Andreu.

Althaia ha passat en els darrers set dies de 55 a 65 ingressats per coronavirus, la xifra més alta registrada en els recomptes setmanals des del 16 de febrer.

Pel que fa a Sant Andreu, les 6 persones ingressades per covid-19 a les unitats d'aïllament (o en habitacions que han estat aïllades) és el mateix nombre que ha mantingut les darreres tres setmanes. A més, el centre assistencial no comunica cap nova defunció a les seves instal·lacions des del dia 16 de març, quan el nombre de víctimes mortals va passar de 124 a 125. El 23 de març hi havia 6 persones ingressades a les unitats d'aïllament. Des d'aleshores 4 persones han ingressat, 2 persones han deixat de donar positiu per la presència del virus i 2 persones han rebut l'alta.

Les dades acumulades a les unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu des del 15 d'octubre -l'inici de la segona onada de l'epidèmia- són 218 ingressos, 107 altes i 61 defuncions.

Althaia ha donat 2.126 altes i Sant Andreu, 154. Són 2.280 en total, 44 més que la setmana anterior, dividides en 42 a Althaia i 2 a Sant Andreu.

Entre les víctimes mortals, les persones ingressades i les altes donades, la xifra d'afectació de l'epidèmia als centres assistencials de la ciutat ja ha superat abastament les dues mil persones i s'acosta cada dia una mica més a les tres mil. Amb un impacte d'aquesta magnitud no és possible, en absolut, baixar la guàrdia.