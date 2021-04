Les caramelles del Mijac Sagrada Família sortiran a cantar i ballar a Manresa

Arxiu particular

Ccantada a la plaça Major de Manresa de l'any 2018 Arxiu particular

Malgrat la complexitat de la situació, el Mijac de la Sagrada Família de Manresa celebrarà aquest cap de setmana les caramelles, que estaran adaptades a la situació de pandèmia. Demà dissabte a la tarda visitaran la residència de la Font dels Capellans i l'Hospital de Sant Andreu, on cantaran i ballaran cançons des del patí exterior per tal que els residents i el personal les puguin gaudir des de les finestres.

L'endemà, diumenge, l'activitat caramallaire conclourà amb un final de festa que tindrà lloc a les 12 del migdia al carrer Sagrada Família, on es cantaran cançons i els diferents grups del Mijac ballaran al so de la música.

Enguany es prepararà l'espai amb un aforament limitat de 85 cadires separades i es controlarà l'accés per tal de poder complir amb les normatives establertes. Per poder-hi assistir cal enviar un correu a mijacsafa@gmail.com o bé anar-hi el mateix diumenge facilitant el nom i les dades de contacte a l'entrada fins a omplir l'aforament.

Les caramelles son una tradició molt arrelada al Mijac de la Sagrada Família i per això, aquest any més que mai, han volgut que els residents i personal de les residències que visiten cada any, i tot el barri en general puguin seguir gaudint amb l'entitat l'arribada de la primavera.