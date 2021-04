El col·lectiu transsexual es mobilitza per reclamar la Unitat de Trànsit de Manresa

Tenien la intenció d'anar fins al CAP Bages, que és on fa tres anys que hi ha pendent crear una Unitat de Trànsit, un servei adreçat a les persones que volen fer un canvi de gènere. Finalment, però, la convocatòria d'ahir a la tarda davant la plaça Major del col·lectiu LGTBI va quedar en concentració. Hi van participar mig centenar de persones. Van reivindicar la creació d'unitats de trànsit a la Catalunya Central, com la prevista Manresa, i van denunciar la invisibilitat a què estan sotmesos.

Els participants, que van aprofitar que el 31 de març és el Dia de la Visibilitat Trans, duien una pancarta amb el lema «La nostra existència és resistència», i cartells que van posar a terra amb frases com «Ni nen ni nena» i «El binarisme és per a màquines». També van lluir banderes de l'orgull LGTBI i trans. Entre els assistents hi havia dos regidors de Fem Manresa.

Convocaven les entitats L'Aldarull de Manresa, El Triangle de Navàs, Cugula de Solsona i Esgarriades de Prats de Lluçanès, que han creat la xarxa Desviada Dissident a la Catalunya Central i que van organitzar concentracions a Vic i a Manresa. Al seu entendre, segons van explicar a aquest diari, la fundació sanitària «Althaia està bloquejant a Manresa tant l'avortament com també l'obertura d'una Unitat de Trànsit» i ho fa, van afirmar, amb la connivència d'Esquerra i de Junts, els dos partits que manen a l'Ajuntament.

Prevista des del 2019

Aquesta unitat, tal com va recollir Regió7 (vegeu edició del 8 de maig del 2019) tenia format feia mesos els professionals per portar-la però no s'havia assignat el pressupost per posar-la en marxa al CAP de la plaça Espanya.

En el manifest que van llegir van reclamar la seva existència «contra un sistema que ens invisibilitza» i lluny d'encasellaments, i «un accés a drets fonamentals com són una sanitat que contempli les nostres identitats, un accés al treball, un sistema educatiu que ens reconegui i un llarg etcètera». Pel que fa a la sanitat en concret, van denunciar que «no es contempla la nostra existència dins el sistema mèdic». Van reivindicar «més unitats de trànsit a la Catalunya Central perquè actualment les persones trans de la zona hem de desplaçar-nos a Barcelona per poder transitar». També van afirmar que «ens falten espais de socialització, de trobada i d'acompanyament del col·lectiu LGTBI». Va assegurar que, a pesar de tots els entrebancs, «nosaltres ens trobem alçades, cada cop més visibles i organitzades. Perquè a la ruralitat i arreu, la nostra existència és resistència». Un aplaudiment va cloure la convocatòria.