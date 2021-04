El crematori de Mémora augmenta del 35% al 47% les incineracions

Un any després de l'estrena del crematori de Mémora-Fontal al costat del cementiri municipal de Manresa –un equipament reivindicat al llarg de tres dècades–, el resultat ha estat un augment significatiu del percentatge d'incineracions que realitza l'empresa funerària.

Segons han explicat Xavier Poch, director territorial a Catalunya de Mémora, i Fernando Sánchez Tulla, director de Comunicació i Relacions Institucionals de la companyia, si en el període d'abril a desembre del 2019 les incineracions representaven el 35% del total de serveis de difunts registrats a Manresa, en el mateix període del 2020 van passar a ser el 47%.

Això suposa que gairebé la meitat dels serveis funeraris que realitza aquesta companyia a la ciutat han comportat la cremació del difunt.

Poch i Sánchez, però, recorden que l'any 2020 ha estat excepcional en múltiples aspectes a causa de la pandèmia de coronavirus i caldrà veure si aquest percentatge es manté o canvia quan la covid-19 hagi quedat enrere.

Per això les xifres que ofereixen les posen entre parèntesi. Mémora ha passat d'atendre a Manresa 430 serveis el 2019 a 820 el 2020, el que suposa un increment del 91%.

En xifres no percentuals són 390 difunts més, dels quals 180 són víctimes de la covid-19 i la resta els atribueixen a l'atractivitat que ha generat el nou equipament –que no és només el crematori, sinó que es troba inserit dintre d'un nou tanatori– i a l'augment de la mortalitat l'any passat en relació amb l'anterior.

Poch i Sánchez expliquen que hi ha hagut un augment de la quota de mercat i també del perímetre que abasta el tanatori pel seu pas del nucli urbà de Manresa, al carrer del Bruc, a l'extraradi de la ciutat accessible des de l'eix transversal i a prop?de Sant Joan de Vilatorrada.

Amb aquest volum d'increment, el 35% de cremacions dels 430 serveis del 2019 van ser 150, mentre que el 47% dels 820 serveis del 2020 suposen 385 incineracions. En números absoluts, això significa més que doblar les incineracions realitzades, però cal tenir en compte l'excepcionalitat de la situació de pandèmia.

Un altre augment rellevant és el del 25% al 29% de les cerimònies laiques del 2019 al 2020. Segons Poch i Sánchez, la personalització de les cerimònies és una tendència creixent i la integració de serveis que ofereix el nou tanatori en conjunt completa una oferta de possibilitats que es posa a l'abast de les famílies.

El director territorial a Catalunya de Mémora ha recordat que amb el nou tanatori s'ha desenvolupat una primera porció del Pla Parcial de la Plana del Pont Nou. Però queda encara pendent el gruix de la urbanització, que l'Ajuntament de Manresa va estimar en el seu moment que té un cost de 15 milions d'euros en tot aquest sector de la ciutat. Poch espera que el pla urbanístic «es desenvolupi» i, d'aquesta forma, el tanatori quedi més integrat a la trama urbana.

De moment, se senten satisfets que l'equipament hagi fet augmentar la valoració del servei que els atorguen els seus usuaris.

Poch i Sánchez han explicat que la pandèmia ha visibilitzat la feina que fan els serveis funeraris com la baula final de la cadena d'atenció. Necessària, també, per donar continuïtat a la lluita contra l'epidèmia i que ha estat i està sent portada amb determinació i professionalitat pel conjunt dels treballadors del sector.

Tot i la polarització que acompanya un servei tan delicat com és el funerari, amb persones molt agraïdes i també el contrari, subratllen la importància de dur-la a terme «amb garanties de seguretat» pel bé de tots.