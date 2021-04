Degoteig constant de gent en la processó alternativa a l'interior de la Seu de Manresa

La mostra de la processó de divendres Sant a Manresa està vivint aquesta tarda un degoteig constant de persones a l'interior de la basílica de la Seu. Per segon any consecutiu, l'acte religiós no s'ha pogut celebrar a causa de la covid-19. Com a proposta alternativa, la comissió organitzadora de la processó manresana ha organitzat a l'interior de la basílica de la Seu una mostra dels passos de les diferents confraries participants que es poden visitar aquest divendres des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre.

L'any passat ja no es va poder celebrar i, en el seu lloc, els integrants de les confraries van decidir posar-se igualment les vestimentes i sortir als balcons de casa seva.

La comissió organitzadora va demanar al rector de la Seu, Jean Hakolimana –mossèn Joan– si podien fer una mostra de les confraries a l'interior del temple, una proposta que va acceptar, sempre que es tinguin en compte les mesures anticovid.

Així doncs, l'acte expositiu de les confraries s'està duent a terme amb un control de l'aforament i s'ha habituat una entrada i sortida diferenciades per tal de mantenir la distància de seguretat entre els visitants.