Althaia obté el Segell d'Excel·lència Europea per la qualitat del seu servei

La Fundació Althaia ha rebut el Segell d'Excel·lència Europea EFQM 400+, una distinció internacional que posa en valor la qualitat dels serveis que ofereix la institució i la feina dels seus professionals. A Catalunya només una quinzena d'organitzacions tenen aquest reconeixement, de les quals set són de l'àmbit sanitari.

El segell EFQM és un reconeixement que concedeix el Club Excel·lència en Gestió com a representant oficial a l'Estat espanyol de la Fundació Europea per la Gestió de Qualitat. La seva obtenció reconeix l'excel·lència de la gestió d'Althaia, amb el segell de plata, en diferents àmbits com el lideratge, l'estratègia, la gestió de persones i recursos i en l'obtenció de resultats.

De tots ells, després del procés d'avaluació, n'han destacat el model d'atenció centrada en la persona, l'increment de l'activitat en recerca i el desenvolupament i aplicació de les TIC. També l'agilitat i dinàmica en el desenvolupament de nous serveis assistencials, el model de governança basat en la descentralització i l'autogestió, les nombroses aliances estratègiques d'Althaia amb altres empreses, entitats i institucions, les polítiques d'aplantillament, i el compliment del pla de salut marcat pel CatSalut cada any.

L'acte de lliurament dels dos segells EFQM, el nacional i l'internacional, ha comptat amb la participació de l'alcalde de Manresa i president del Patronat de la Fundació Althaia, Marc Aloy; el director general de la Fundació Althaia, Manel Jovells; el director de Qualitat i Coneixement de la institució, Alfons Hervàs; el director de Vida Associativa i Coneixement del Club Excel·lència, Miquel Romero; i la representant de l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), Eva Subirà.