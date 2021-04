Antonia Dell'Atte es vacuna al Palau Firal de Manresa

La model italiana Antonia Dell'Atte, coneguda per la seva presència a la premsa rosa i als programes del cor, i també per ser l'exdona d'Alessandro Lecquio i per estar enfrontada durant molt temps amb Ana Obregón, també ex de Lecquio, va rebre aquest divendres la vacuna AstraZeneca al Palau Firal de Manresa, tal com explica ella mateixa al seu Instagram, on també se la veu a Montserrat.



En els vídeos enregistrats a Montserrat, la model hi explica: "Avui Divendres Sant, La Passió de Crist. I aviat, rumb a Manresa per vacunar-me! Us ho explicaré!"





"La vacuna dels joves"

. Molt senzill: entrar a la pàgina web de canalsalut.gencat.cat/vacunacovid19 i, si et toca, et vacunes i llestos!!!". També hi comenta que ella anomena la vacuna "Astra- Seneca. Seneca, com el filòsof. Tots els filòsofs per a una vida millor... Ho espero tant", expressa. Comenta, també, que "ahir, 2 d'abril, és una dia important per mi perquè he donat la vida al meu fill ( fill de Déu) i AstraSeneca me la retorna d'una altra forma".Mentre la vacunen, la italiana fa broma amb la seva edat perquè la sanitària que l'aten li diu que. Dell'Atte li dona les gràcies per la seva amabilitat. I, quan la sanitària li comenta que l'endemà potser li farà una mica de mal al braç on li han posat el vaccí, o que potser se sentirà una mica destemplada, ella comenta:En un altre vídeo, dona les gràcies "al Departament de Salut de Catalunya aquesta organització tan fantàstica i per tenir l'AstraZeneca, que ens ho canviarà tot" i fa veure que vola. Ja se sap que la que va ser la musa del dissenyador Giorgio Armani és caracteritza per ser una mica excèntrica.i desitja un "Feliç Divendres Sant" als seus seguidors. També inclou un vídeo a l'espai del monestir on els devots encenen els llantions i a tocar de la Moreneta.Al seu compte d'Instagram, hi ven samarretes solidàries, l'import de les quals es destina a comprar material sanitari per combatre la covid-19.