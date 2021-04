El banc de sang organitza una donació a Manresa el dimecres dia 7

Preveient que, passada la Setmana Santa, com és habitual, les existències de sang baixaran de manera significativa, el Banc deSang i Teixits fa una crida a la ciutadania de Manresa a participar en la donació de sang que organitza el dimecres dia 7 d'abril a l'espai de l'obra social de La Caixa (EspaiCaixa) del carrer de Pompeu Fabra, 2. La donació es farà de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre. Cal reservar hora a donarsang.gencat.cat per respectar les mesures anticovid necessàries. Cada mitja hora hi podran passar sis persones.