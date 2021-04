L'ascensor del Remei de Baix ja acumula sis mesos de problemes continus

Una senyora que surt de la residència Sant Andreu es passeja pel carrer Remei de Dalt amb cadira de rodes. Va de punta a punta successivament, i ni tan sols mira l'entrada de l'ascensor que connecta el carrer del Remei de Dalt amb el de Baix, perquè ja fa sis mesos que no va bé.

L'elevador es va construir dins de les obres d'ampliació de la residència Sant Andreu de Manresa el març del 2018 i el va pagar la Fundació Sociosanitària de Manresa, actual Sant Andreu Salut, responsable de la residència. Tot i així, en fa el manteniment l'Ajuntament de Manresa, perquè és un ascensor públic. Si funcionés bé, s'hauria d'obrir entre les 7 del matí i les 11 de la nit amb la Fundació Sociosanitària encarregant-se d'obrir i de tancar l'ascensor i la servitud del pas.

«A vegades veig persones grans carregades esperant un ascensor que no arriba mai, ja que ni tan sols hi ha un paper que n'indiqui l'avaria», lamenta Mònica Herrera, auxiliar de la residència Sant Andreu. Explica amb cara desesperançadora que «és una llàstima que estigui espatllat, ja que les persones grans del barri i de la residència que van coixos, amb cadira de rodes o carregats amb la compra no el poden utilitzar». Segueix dient que «si no poden baixar escales per anar del carrer Remei de Dalt al de Baix, han de fer una volta llarguíssima per evitar els dos carrers plens d'esglaons i costeruts. Herrera mira l'ascensor i afegeix, «des de la residència demanem que s'arregli com més aviat millor per ajudar les persones grans del barri».

L'alternativa per evitar les escales que lliguen els dos vials és caminar una estona fins a la plaça del Remei i donar la volta.

Anna Maria Pintó, veïna del barri, explica a Regió7 que «com que tinc la sort que encara puc caminar bé, mai he utilitzat aquest ascensor perquè no em dona seguretat, està al mig d'un barri una mica conflictiu i no m'agrada». Afegeix que «no he vist gaires persones utilitzar-lo, perquè mai saps si funcionarà o no. Per tant, per a molts dels veïns és com si no hi fos».

En el ple municipal de l'Ajuntament de Manresa del febrer passat, el portaveu del grup municipal socialista, Felip González, va denunciar que l 'ascensor públic no funciona des de l'octubre. L'equip de govern d'ERC i Junts va replicar que no havia estat tots 5 mesos sense funcionar, però va reconèixer que tenia problemes i va dir que s'obriria un nou concurs de manteniment.

Un mes després, aquest diari ha comprovat que no serveix de res pitjar el botó del polèmic ascensor, i bona part del veïnat ja no es molesta a intentar-ho.