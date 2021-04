La xifra d'aturats registrats a Manresa s'ha incrementat el 28% en un any

Els efectes de la pandèmia s'han deixat notar d'una forma molt important en els nivells d'ocupació a Manresa, on la xifra de persones aturades ha passat de les 4.943 del febrer del 2020 a les 6.329 del febrer del 2021, el 28% més.

Així, si abans de l'esclat de la crisi sanitària la taxa d'atur registrada a la ciutat era del 13,7%, el febrer va créixer fins al 17,31%.

El gruix d'aquest augment es va donar en els primers mesos posteriors a la declaració de l'estat d'alarma, ja que entre el març i el maig del 2020 van perdre la feina un miler de persones fins arribar a les 5.939.

La darrera xifra recollida per l'Ajuntament de Manresa del mercat de treball a la ciutat, corresponent al febrer passat, mostra que hi ha 1.386 persones més aturades registrades en un any.

El seguiment de les xifres mostra com durant el 2019 i els dos primers mesos del 2020, l'atur registrat a la ciutat vorejava les cinc mil persones. Uns mesos se situava una mica per sobre i uns altres, per sota. Però, la línia tenia un traç estable.

Això es va acabar el març del 2020 quan esclata l'epidèmia amb 5.262 aturats registrats, la xifra més alta dels quinze mesos anteriors. A l'abril van augmentar fins a 5.771, al maig continua la línia ascendent fins a 5.939 i el mateix passa al juny (5.949), al juliol (5.961) i a l'agost (6.183).

Al setembre l'escalada s'atura i els desocupats registrats se situen en 6.060. A l'octubre continua el descens fins a 5.934 fins que al novembre es torna a enfilar amb 5.941 i segueix cap amunt el desembre (6.140), el gener (6.218) i el febrer amb els ja esmentats 6.329.

Els pròxims mesos es veurà fins a quin punt empitjora l'afectació de la crisi sanitària en el mercat de treball de la ciutat.

Aquesta és l'evolució general, però cal analitzar-la també per sexes, partint de la base que endèmicament l'atur femení és més elevat que el masculí.

La pèrdua d'ocupació en els homes ha estat més alta que en les dones. Per sexes, el febrer del 2020, abans de l'esclat de l'epidèmia, hi havia 2.683 dones aturades i el febrer del 2021 eren 3.335, 652 més, el que suposa un 24,3% més.

Pel que fa als homes s'ha passat de 2.260 el febrer de l'any passat a 2.994, 734 més, el que suposa un 32,5% més

Sobrer la taxa d'atur del 17,31% que hi havia al febrer, el 16% correspon a homes i el 17,7, a dones.

La taxa d'atur de Maresa del 17,31% és superior a la d'altres ciutats catalanes demés de 50.000 habitants com Vilanova i la Geltrú (16,3%), Rubí (15,1%), Granollers (14,6%), Mollet del Vallès (14,5%), Sant Boi de Llobregat(14,4%), El Prat de Llobregat (14,4%), Cornellà de Llobregat (14%), Viladecans (13,5%), Castelldefels (12,7%) o Cerdanyola del Vallès (11,7%)

Pel que fa als 6.329 desocupats registrats el mes de febrer és necessari posar-los en un context més ampli.

La ciutat va començar el segle XXI amb menys de dues mil persones a l'atur. La xifra ha anat augmentant i a desembre del 2007 n'hi havia 2.721. Es va anar enfilant fins als 7.075 del 2012 i, després, va anar de baixa: 6.833 el 2013, 6.812 el 2014 i 5.922 el desembre del 2015.

Com s'ha dit, l'any 2019 estava estabilitzada a l'entorn de 5.000 persones i amb la pandèmia ha anat augmentant i caldrà veure fins a quin punt.