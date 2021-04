El curs passat, l'escola Fedac de Manresa va posar en marxa un nou batxillerat (Bat PRO) inèdit a Catalunya. Té com a tret distintiu que treballa el currículum amb projectes i l'atenció individualitzada de cada alumne, i no massificada (els tutors segueixen deu estudiants com a màxim). Aquest curs finalitza. Regió7 ha parlat amb dos professors i dues alumnes. Una d'elles, Aina Clarà, assegura que «aquest batxillerat va ser la meva salvació perquè no tenia un interès real per res».

Educació infantil, disseny, salut, esport, música... Són algunes de les sortides professionals que han triat els vint alumnes que han estrenat el Bat PRO, que té com a lema «Aprendre fent» i que ha estat validat amb el segell Smart d'Innovació Educativa validat per la UOC, que identifica les escoles que cerquen l'excel·lència en la formació dels alumnes. Per impartir el Bat PRO, la Fedac té convenis amb la FUB, la Universitat Abat Oliba i el Club Fitness Vela. En aquest batxillerat tot és diferent, començant pel tipus d'aules i acabant pel treball que s'hi fa.

Esteve Camps, professor de Physical Education, destaca del projecte «totes les possibilitats que ens ofereix perquè fem molt vivencial el que ensenyem i és una de les claus com a transició cap a les activitats que faran més endavant els alumnes en el cas de l'educació física, dels que practiquen algun esport, dels bons hàbits personals, de la correcció postural, i tot això englobat en una assignatura on la llengua vehicular és l'anglès», destaca.

Carlos Cote, professor de FEDART, que inclou matèries com art i literatura universal, és un dels tutors de segon. «Intento apropar-los a la cultura preocupant-me més pels seus interessos». Havia treballat a l'ESO i assegura que la diferència és abismal. «Sempre havia intentat adaptar el currículum a l'alumne perquè penso que no és necessari que aprenguis les coses de memòria sinó que les puguis aprendre de veritat i tenir un pensament crític i creatiu». Amb aquest batxillerat diu que ara ho pot fer amb total llibertat.

Molts alumnes comencen no sabent cap on anar i a segon ja ho tenen clar. Aina Clarà té 18 anys i és de Manresa. Explica que fins fa un mes no sabia què fer. «Tens molta por a equivocar-te i aquí t'ensenyen que equivocar-te no és negatiu, que és positiu perquè quan caus t'has de tornar a aixecar. T'ensenyen a afrontar els problemes». Estudiarà el Grau Superior d'Administració i Finances.

Aprendre a treballar en grup

Va triar el Bat PRO perquè «volia un batxillerat que pogués portar amb més tranquil·litat perquè estudiar mai no m'ha anat bé». El que li agrada més «és l'acompanyament que t'ofereixen els professors professionalment i com a persona i l'ambient que creen per aprendre a treballar en grup».

Clara Peris també fa segon. Ella és de Súria i l'any vinent farà Integració Social. Admet que, com Clarà, va entrar al Bat PRO sense saber cap on tirar. «Soc una persona que em costa estudiar, que em costa concentrar-me. Vaig arribar aquí i m'està anant molt bé». Fins fa un mes «no sabia què estudiar i he notat un gran canvi». En el seu cas també destaca «la proximitat dels professors». Afirma que ha guanyat empatia i «molta seguretat. Quan vaig arribar, no en tenia gens». També professionalitat. Clarà diu que «un dels valors més importants que ha adquirit és «comunicar-me tranquil·lament davant de moltes persones. A l'ESO era incapaç. Em bloquejava». També a treballar en equip. Ella compagina els estudis amb la feina -treballa en un supermercat els caps de setmana- i «aquest batxillerat t'ajuda a compaginar-ho, a no anar asfixiat i a créixer en l'àmbit laboral».

Maria Josep Arévalo, directora pedagògica d'ESO i del batxillerat PRO, recorda que, a banda dels set professors que hi imparteixen classes, al llarg de l'any hi passen experts en diversos àmbits i que també es fa treball de camp.