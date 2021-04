El Bages supera els 13.000 casos confirmats de coronavirus

La comarca del Bages ha superat els 13.000 casos confirmats de coronavirus per PCR o test d'antígens. El darrer dia del qual el Departament de Salut de la Generalitat ha proporcionat dades, l'1 d'abril, la xifra era de 13.002 persones.

Malgrat que els contagis continuen i assoleixen una xifra rodona rere altra, l'evolució a la comarca és de reducció de l'afectació i dels 295 detectats del 12 al 18 de març es va passar a 252 la setmana següent i el darrer període analitzat, del 26 de març a l'1 d'abril, es redueix una mica més, fins a 250.

La comarca de l'àmbit de cobriment del diari que presenta un risc de rebrot més alt és la Cerdanya, amb 453 punts que la situen com a novena de Catalunya. En posicions inferiors hi ha l'Alt Urgell (416), el Moianès (358), l'Anoia (308), el Bages (302), el Berguedà (223) i el Solsonès (147).

Només el Berguedà i el Solsonès es troben per sota de la mitjana catalana en risc de rebrot, que és de 269. La mitjana catalana de velocitat de contagi és d'1,11.

Manresa és la setena ciutat catalana de més de 50.000 habitants en risc de rebrot, amb 297 punts i una velocitat de transmissió del virus inferior a 1, concretament de 0,97.

Una pitjor previsió epidemiològica tenen l'Hospitalet de Llobregat (328), Sabadell (338), Girona (378), Santa Coloma de Gramenet (418), Lleida (574) i Mollet del Vallès (641).

La tentència a la baixa de nous positius a Manresa és clara i dels 157 que hi havia del 12 al 18 de març, va minvar a 129 la setmana següent i el darrer període analitzat, del 26 de març a l'1 d'abril, encara es redueix més, fins a 111.

Són tretze dies amb el risc de rebrot a la baixa. El dia 19 d'abril estava a 451.

Des del dia 25 no supera l'1 de velocitat de transmissió, així que porta una setmana amb la transmissió del virus en recessió. Una expressió d'aquesta desinflamació de l'afectació es va mostrar la setmana passada, la primera sense morts per l'epidèmia en cinc mesos.

Puigcerdà és la segona ciutat del rànquing de Salut en velocitat de contagi amb 3,04 només per sota de Palafrugell que en té 3,16.