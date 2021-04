El mal estat d'un bloc al Barri Antic obliga a desallotjar deu okupes i un llogater

L'informe tècnic de l'Ajuntament de Manresa no deixa dubte que al bloc número 1 de la plaça dels Drets calen obres per redreçar el mal estat de l'edifici. Per aquest motiu el govern municipal obliga les persones que hi viuen, deu okupes i un llogater, a abandonar l'edifici abans del 6 d'abril. Al veí que està en règim de lloguer, i viu al bloc des de l'any 1974, li han ofert un pis de protecció oficial del parc públic d'habitatges. Serveis Socials de l'Ajuntament també ha ofert ajut a la resta, que es queixen de les poques alternatives que l'administració els dona després de saber que han d'abandonar l'edifici.

A part del llogater, l'Ajuntament ha ofert temporalment una pensió a tres persones més que viuen a l'edifici, segons relaten els mateixos okupes. D'altres han refusat l'ajut de Serveis Socials i n'hi ha que es queixen de les poques alternatives que posa l'Ajuntament sobre la taula.

Els okupes de l'edifici tenen una delicada situació econòmica i n'hi ha que asseguren no poder pagar un pis de lloguer amb els preus actuals del mercat. «Només podria pagar un pis de 150 euros perquè amb els impostos de l'aigua i el llum, entre altres costos, hauria d'abonar una quantitat que no puc assumir», explica David P. C., que prefereix no donar els seus cognoms. «Jo hi guardo ferralla, que posteriorment venc. Visc aquí perquè hi tinc espai per deixar la ferralla i ara, que m'obliguen a marxar, no sé on deixar-la i l'estic mal venent», afegeix.

El principal problema rau que l'actual societat propietària de l'edifici, Essex 2005 Inversiones SL, no ha fet les obres que l'Ajuntament ha exigit que fes reiteradament des de l'any 2012 per garantir el bon estat de l'immoble. Arran d'uns despreniments a l'edifici, el 2016 els tècnics de l'Ajuntament hi van tornar a fer una inspecció i van comprovar que l'edifici s'havia deteriorat més, i per aquest motiu van ampliar el conjunt d'actuacions que la propietat hi havia d'executar. El 2021 s'hi ha dut a terme una altra inspecció i el nou informe del consistori indica que, malgrat haver-hi vist millores en la coberta que impedeixen l'entrada d'aigua a l'interior i una nova claraboia, no s'hi ha dut a terme el gran gruix de les obres requerides. L'edifici està en estat ruïnós. A part, el consistori ha multat, amb tres sancions que van dels 300 als 900 euros, la societat propietària.

Els okupes que hi viuen consideren que l'estat no és tan dolent com descriu l'Ajuntament i creuen que els aldarulls que tenen lloc al carrer, just davant del bloc, és el que ha motivat el consistori a actuar-hi, tot i que els okupes asseguren que ells no són els que provoquen problemes al barri.

Per la seva banda, l'Ajuntament indica que el problema són les poques eines de què disposa l'administració local per fer complir les resolucions dels tècnics als propietaris dels edificis declarats en estat ruïnós, un problema endèmic del barri.