La Sagrada Família de Manresa ofereix caminades saludables

El CAP i l'Associació de Veïns de la Sagrada Família, de Manresa, ha programat per a aquest mes d'abril trenta-cinc caminades saludables, obertes a tothom.

Seran onze caminades curtes, d'entre vuit a nou quilòmetres, amb una durada de dues hores a dues i mitja.

L'hora de sortida és a davant del CAP a 2/4 de 9 del matí.

Està previst anar el dia 7 a Sant Fruitós, el dia 9 caminada per decidir, el dia 12 a Can Font, el dia 14 al Sol i Aire, el dia 16 caminada per decidir, el dia 19 al Gimnàstic Parc, el dia 21 Al mas del Grau, el dia 23 caminada per decidir, el dia 26 al Parc de l'Agulla, el dia 28 a Viladordis i el dia 30 caminada per decidir.

Les caminades mitjanes també hi ha previst fer onze sortides, que acostumen a ser de deu a dotze quilòmetres, amb un temps de dues hores i mitja a tres hores. L'hora de sortida també és a davant del CAP a 2/4 de 9 del matí.

La programació és el dia 7 anar a la Gola del Bigaire, el dia 9 al Congost, el dia 12 a Sant Iscle, el dia 14 Als Comtals, el dia16 al Parc de l'Agulla, el dia 19 al Turó del Xato, el dia 21 a l'Ermita de Sant Isidre, el dia 23 a Les Marcetes, el dia 26 Volta al Poal, el dia 28 als Miradors del Llobregat i Cardener, i el dia 30 a la Torre de Santa Caterina.

En ambdues modalitats s'aconsella arribar deu minuts abans fer els exercicis d'estirament per preparar el cos per a l'activitat de caminar.

Pel que fa a les caminades llargues que surten a les 8 del matí, se n'han programat 13 de les quals ja se n'han fet dues. Aquesta modalitat les caminades són aproximadament de 13 a 16 quilòmetres, amb un temps de 3 a 4 hores. El dia 7 al Mirador del Llobregat, el dia 9 a la Font de la Tolega, el dia 12 a la Gola del Bigaire, el dia 14 a la Trona, el dia 16 al Torrent Fondo, el dia 19 La Ruta dels Cavalls, el dia 21 al Turó del Xato, el dia 23 a la Font de l'Arrel, el dia 26 a les Tines de Les Solanes, el dia 28 a Santa Marta, i el dia 30 al Mirador de Sant Benet.

