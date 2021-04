La Carpa del Riu ja és història

Tres anys després del seu tancament, el mític local d'oci nocturn de Manresa la Carpa del Riu ja forma part de la història de la ciutat. Aquest dimarts al migdia han començat els treballs d'enderroc i una màquina excavadora ha procedit a tirar a terra una part de la construcció situada al Passeig del Riu.

Els treballs d'enderroc és previst que s'allarguin dos mesos, ha informat l'Ajuntament, i es paguen amb 97.000 euros que s'hi van destinar en el pressupost del 2020, si bé és possible que no s'acabin d'utilitzar tots. Per a enguany hi ha previstos 360.000 euros més que s'utilitzaran per canviar la ubicació dels serveis que passen per sota terra a l'indret i per endreçar la part per als vianants i per als cotxes. Actualment, al costat de la calçada hi ha la vorera, l'aparcament per als cotxes i un camí de terra. Per entrar i sortir de l'aparcament, els vehicles han de passar per damunt de la vorera, que està trinxada. Amb les obres, els cotxes quedaran al costat de la calçada. Es mantindrà l'aparcament però no s'ha especificat si serà com ara, en bateria, o bé en línia, la qual cosa suposaria perdre places.

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, han remarcat el que representa per a la ciutat poder gaudir d'un passeig al costat del riu sense entrebancs des de Sant Joan de Vilatorrada fins a Can Poc Oli, a banda del fet que la Carpa del Riu, ha posat de relleu Huguet, es troba al bell mig del recorregut fluvial i suposava un tap molt important. Aloy ha recordat que tot va començar amb la retirada dels horts que hi havia al costat del Pont Nou amb l'objectiu d'anar recuperant el bosc de ribera per als ciutadans.

De cara al 2022 hi ha previst destinar una partida a millorar l'espai resultant, però han comentat que encara no hi ha cap projecte previst. De moment, l'enderroc de la Carpa del Riu suposa guanyar 1.000 m2 d'espai públic. Anirà tot a terra però es mantindran els arbres que en formaven part, ha explicat Huguet.



29 de setembre del 2018: el tancament



La discoteca no va aconseguir que el consistori li allargués la concessió que tenia adjudicada per 25 anys i el 29 de setembre del 2018 va tancar portes. El consistori va considerar «improrrogable» la concessió perquè l'espai forma part del parc del Cardener i defensa que a la ciutat li convé que hi hagi una bona continuïtat de recorreguts verds més que no pas «el manteniment d'un espai privatitzat amb molt poca utilització al llarg de l'any».

La Carpa del Riu va tancar portes amb una festa a la qual, a part dels clients joves que hi anaven els estius, van assistir molts dels antics clients que solien anar a la discoteca manresana anys enrere, quan eren joves.