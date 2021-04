La imatge que mostra fins a quin punt poden ser deixades algunes persones

"Porcs", "bruts", "vàndal", "merdós"... Ignasi Muncunill, director del CAE, s'ha quedat sense adjectius per descriure el comportament incívic d'algunes persones que, a vegades, sembla no tenir límits. El motiu que ha fet enfadar el manresà i, que segurament també et posarà de mal humor a tu quan vegis la foto, és l'aparició d'una vella bicicleta estàtica abandonada al mig d'una zona boscosa de l'Anella Verda.



Muncunill va compartir diumenge una imatge de la troballa a Twitter en una piulada que s'ha fet viral i que ha tingut, per exemple, la resposta de l'ADF Pla de Bages, que s'ha ofert a recollir l'objecte abandonat en un punt de la serra de Montlleó.