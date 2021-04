El nou espai infantil del parc de Can Font desperta, amb aigua, la imaginació dels infants

«Aquest parc és una idea meravellosa. Els infants poden refrescar-se i jugar entre ells en aquest espai verd aïllat dels cotxes», apunta el veí de Manresa Toni Bozzo, mentre contempla a la seva neta corrent descalça per la sorra i fent girar una roda de fusta per on cau l'aigua en aquest nou espai infantil del parc de Can Font. «Avui hem tingut la sort de descobrir aquest indret i em penso que no serà fàcil marxar d'aquí...», fa notar Bozzo.

La nova zona lúdica del parc de Can Font, inaugurada fa poc més d'una setmana, ha esdevingut un reclam per a moltes famílies que s'hi han acostat per passar una estona agradable en aquest pulmó verd de les Bases. Aquesta concurrència no és estranya si partim del proverbi que afirma que on hi ha aigua, hi ha vida. I, de fet, aquest recurs és el gran protagonista de l'espai que moltes persones ja han batejat com «el Parc de l'Aigua».

La instal·lació, construïda majoritàriament amb fusta, compta amb una bomba d'aigua, uns canals, una petita turbina i una roda de calaixos. Els infants deixen volar la imaginació a partir del circuit d'aigua. Mentre alguns juguen amb les gotes que cauen per les rodes, els altres fan navegar vaixells de joguina pels carrils de fusta i alguns construeixen castells de sorra. «Sembla que estiguin a la platja i, a més a més,amb aquest bon temps jugar amb l'aigua ve molt de gust», comenta la veïna de Manresa Montse Balaña, mare d'una de les nenes que corre pel parc.

L'espai esdevé un refugi per la calor, però les famílies troben a faltar l'ombra dels arbres. De fet, al costat dels jocs infantils estan creixent unes freixes que oferiran un entorn més ombrívol en un futur. «Quan es va dibuixar el nou espai, ja es va preveure la plantació de les freixes. La vegetació i el parc són un tot indestriable, ja que tota l'aigua que fan servir els infants per jugar permet regar els arbres del voltant a partir d'un sistema de drenatge», explica la responsable del Centre de l'Aigua de Can Font, Anna Closes. «D'aquesta manera, l'aigua no només dona servei a la part lúdica, sinó també permet nodrir la naturalesa i, de tot això, els nens i les nenes en poden aprendre», afegeix.

El projecte compta amb el suport d'Aigües de Manresa, de l'Associació de Veïns de la carretera de Santpedor i de l'Ajuntament de Manresa. Un dels seus principals objectius és fomentar les activitats al voltant de l'aigua, sota el paraigües del Centre de l'Aigua de Can Font i, al mateix temps, dotar de més espais de lleure un espai verd encara poc conegut per la ciutadania. «El nou parc infantil relaciona el joc amb l'aprenentatge i és un gran guany pels veïns de la zona», assegura el president de l'Associació de Veïns de la carretera de Santpedor, Carles Boix.

Les famílies que s'acosten a la zona també consideren que la iniciativa permet als infants experimentar amb l'aigua i, alhora, entendre la importància cabdal d'aquest recurs. «Per la canalla, l'aigua és vida. Quan hem arribat al parc no les tenia totes, perquè el meu net sempre vol jugar a futbol. Però, de seguida que ha vist els altres nens, ha volgut formar part del joc», ressalta la veïna de Sant Fruitós, Miquela Hernández.

A l'hora de marxar, moltes famílies han d'insistir als infants perquè surtin del parc. La majoria d'ells es volen quedar un estona més. El veí de Manresa que ja s'ha citat al principi, Toni Bozzo, acaba cedint i permet que la seva neta s'estigui uns minuts més jugant. «M'omple de joia veure-la interactuar amb els altres nens. L'aigua aconsegueix que juguin tots junts com si fossin un equip i, a més a més, els desperta la imaginació», conclou.