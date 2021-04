UManresa participa en un estudi que avaluarà l'impacte de la pandèmia a les residències

Un projecte de recerca avaluarà l'impacte de la pandèmia en les persones i organitzacions de l'àmbit residencial de Catalunya i treballarà en propostes de millora del model actual. Sota el nom de 'ResiCovid-19', el projecte està liderat pel Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central i altres grups de recerca catalans i socis estrangers. Alguns representants bagencs com són UManresa, la Fundació Althaia de Manresa, la Fundació Sant Andreu Salut, també hi estan involucrats.

L'estudi se centra a avaluar l'impacte de la pandèmia en les persones que viuen a les residències geriàtriques, de dependència i salut mental de Catalunya així com l'afectació que ha tingut en els seus familiars, treballadors i les mateixes organitzacions. El projecte ha rebut un ajut de 280.000 euros de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

El projecte ResiCOVID-19 ha estat un dels 30 projectes de recerca escollits per l'AGAUR entre tots els que es van presentar a la convocatòria arreu de Catalunya de diferents àmbits. Segons els seus impulsors, fins el dia d'avui "no existeixen avaluacions sistemàtiques i en profunditat de la realitat viscuda a les residències durant la pandèmia". És per això que la recerca "pot ajudar a comprendre l'impacte de la primera onada i extreure idees que donin resposta a necessitats presents i futures, així com repensar el model d'atenció de les persones en l'àmbit residencial".

ResiCOVID-19 compta amb la participació d'onze grups de recerca de tres universitats catalanes: la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya. A més, disposa de 'partners' internacionals de la University of Edinburgh, (Escòcia), la Radboud University (Holanda), el Karolinska Institutet (Suècia) i la London School of Economics & Political Science (Regne Unit). El projecte té el suport institucional de les principals patronals del sector, societats científiques i col·legis professionals, així com dels Departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies.

El Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG) té com a missió generar nous coneixements per abordar millor els reptes que la cronicitat comporta per als sistemes d'atenció a la salut i el benestar de les persones.

Està format per un equip multidisciplinari i interinstitucional, amb membres i col·laboradors de les principals institucions sanitàries i acadèmiques d'Osona i el Bages com és la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic, el Consorci Hospitalari de Vic, la Fundació Althaia de Manresa, la Fundació Sant Andreu Salut, l'Institut Català de la Salut, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya a través del Centre d'Estudis Sanitaris i Socials (CESS), l'EAP Vic Sud, l'EAP Centelles i l'Hospital Clínic de Barcelona, així com la Fundació d'Osona per la Recerca i l'Educació Sanitàries (FORES).