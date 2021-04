Conferència sobre la Seu de Manresa a l'edat mitjana

La Basílica Santa Maria de la Seu de Manresa, amb la col·laboració dels Amics de la Seu, torna a programar la conferència La canònica de Manresa a l'edat mitjana a càrrec de Josep M. Masnou. Es tracta de l'última de les tres conferències del Cicle de coneixement romànic que es van dur a terme l'any 2020 en motiu de la celebració del Mil·lenari de la redotació de la Seu.

El Cicle de coneixement romànic consta de tres ponències a càrrec d'eminències en el camp de la història i tenen l'objectiu d'aprofundir en el coneixement del romànic i de contextualitzar-hi tant l'església de Santa Maria com la ciutat de Manresa. Les dues primeres conferències es van poder dur a terme segons el calendari previst, però la de Josep M. Masnou es va ajornar degut a les restriccions adoptades per contenir la pandèmia de la covid-19.

La primera ponència del cicle va ser Manresa i el seu comtat. De l'arribada del poder carolingi a la dotalia de l'any 1020, a càrrec de Xavier Costa, doctor en Cultures Medievals i graduat en Història. Costa és professor a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic i és col·laborador en diversos projectes de recerca universitària. El seu camp principal de recerca són els comtats catalans a l'Alta Edat Mitjana i, sobretot, les nombroses institucions religioses que s'hi fundaren.

Anna Orriols va presentar La Manresa romànica dues setmanes després. Orriols és doctora en Història de l'Art i professora titular d'Història de l'Art Medieval a la Universitat Autònoma de Barcelona. Entre molts altres, és autora del llibre La Seu de Manresa (Farell Editors, 2006) i l'any 2018 va participar com a ponent a la formació de la basílica amb Els retaules gòtics de la Seu. Confrares, canonges, pintors i devocions.

Mig any més tard del previst, la basílica pot tornar a programar La canònica de Manresa a l'Edat Mitjana de la mà de Josep M. Masnou, prevere del bisbat de Vic, historiador, arxiver i professor de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic. Actualment, Masnou està completant una tesis doctoral sobre la catedral de Vic a l'Edat Mitjana. A la ponència que oferirà a la Seu de Manresa explicarà com era una monestir dins d'una ciutat en creixement al segle XIV i com desemboca en la construcció d'una gran basílica gòtica com a projecte col·lectiu.

Inscripcions



La conferència es durà a terme a la Sala Gòtica de la Seu de Manresa el proper divendres 16 d'abril a 2/4 de 7 de la tarda, seguint totes les mesures sanitàries pertinents per garantir la seguretat dels assistents i dels treballadors i col·laboradors de la basílica.

Per assistir a l'acte és imprescindible reservar plaça a: gestio@seudemanresa.cat o trucant al 938721512.





El Mil·lenari de la redotació



El mes de juliol de 2020 des de la Seu de Manresa es van presentar els actes de celebració del Mil·lenari de la seva dotalia, que l'any 1020 va reestablir les possessions de Santa Maria de Manresa i va redefinir els límits de la ciutat.

El 15 de juliol, el doctor Marc Sureda va oferir la conferència Mil anys d'una represa: Oliba i Manresa. Seguidament, es va inaugurar el denominat Espai Oliba, al sota claustre de la basílica. Ara, l'Espai està museïtzat i forma part de l'itinerari habitual de visita. El mes de juliol es van fer 5 sessions de les visites guiades Vesprades Mil·lenàries per explicar els orígens romànics de la basílica i presentar l'Espai Oliba a tots els visitants. Els dies 3, 4 i 5 de setembre es va celebrar el 4rt Festival de Microteatre Cop d'Ull, una proposta per descobrir la història de la basílica a través d'obres de microteatre escrites especialment per a l'ocasió.