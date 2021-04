L'enderroc de La Carpa del Riu, iniciat ahir, suposarà guanyar 1.000 m2 de parc

Un tram de l'espai per a vianants i per aparcar que s'endreçarà amb la partida d'aquest any

Un tram de l'espai per a vianants i per aparcar que s'endreçarà amb la partida d'aquest any marta pich

El novembre del 2016 va començar el compte enrere per a la desaparició de La Carpa del Riu. L'Ajuntament va dir que no a ampliar la concessió de la discoteca, que finalitzava el 2018. Ahir es va començar a materialitzar. Una màquina de demolició es va dedicar a tirar a terra la coneguda sala. Els treballs duraran dos mesos. Una vegada acabats, faran guanyar un miler de m2 d'espai al Parc del Cardener, atès que l'edifici tenia una superfície construïda de 981 m2 en planta baixa.

L'actuació iniciada ahir es fa amb una partida de l'any passat de 97.455,44 euros. En la presentació de l'inici de les obres, el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, va comentar que potser no es gastaran tots els diners. També va informar que per a aquest any hi ha una altra partida, en aquest cas de 365.000 euros, que es destinarà a endreçar tot l'espai per a vianants i per aparcar d'aquest tram del Passeig del Riu -ara, la vorera és al costat de la calçada i els cotxes han de passar pel damunt per aparcar- i a reubicar els serveis subterranis. Uns treballs que «veurem si executarem a finals d'aquest any o a principis de l'any vinent», va apuntar.

L'adequació, el 2022

De cara al 2022 es destinarà una nova partida a fer l'adequació de l'espai, que tan el regidor com l'alcalde Marc Aloy, present a la roda de premsa, van afirmar que encara s'ha de dibuixar, si bé el primer va deixar veure per on aniran els trets referint-se al «posterior enjardinament i plantada d'arbres».

De moment, fet l'enderroc, el que quedarà és la zona transitable, que es condicionarà amb material granular (tot-u artificial). També es condicionarà la barana que dona al riu i se n'instal·larà una de nova en un tram on falta. Durant l'actuació es prohibeix l'estacionament de vehicles al Passeig del Riu a partir del carrer de Folch i Torres, mantenint els recorreguts per a vianants.

Els arbres de La Carpa del Riu que estiguin en bon estat es conservaran (bàsicament desmais i xiprers), així com el col·lector d'aigües residuals de la ciutat, que passa per sota de l'indret.

En la presentació de les obres, Aloy va recordar la feina que han fet els diferents Ajuntaments al llarg dels darrers anys per millorar la relació de la ciutat amb el riu, al qual ha viscut d'esquena durant dècades. Ho va definir com «un projecte de llarg recorregut. Són molts els governs que hi han participant, especialment des de l'any 2000, quan es va recuperar tot el marge esquerre del riu entre els Panyos i el Pont Nou. Una zona que estava privatitzada amb horts i, posteriorment, es va fer una inversió molt important enderrocant la zona de Cal Ninus, al Congost, i revegetant tot el tram entre el pont del Congost i el Pont Nou». Huguet hi va afegir els enderrocs sota la basílica de la Seu, força anteriors i que van marcar l'inici de la transformació de la façana sud de la ciutat.

També va esmentar que «quan vam fer, fa uns dos anys, unes sessions de debat sobre el pla estratègic del Cardener, hi va haver molt consens que cal prioritzar l'ús públic d'un espai tan privilegiat». Com havia fet Aloy, va destacar la centralitat de l'emplaçament que ocupava La Carpa del Riu. «Tan central com que, dels 8 quilòmetres del riu Cardener que passen per Manresa, és just al quilòmetre 4, o que dels 2 quilòmetres de trama urbana del riu, està al quilòmetre 1, just al centre urbà i al de tot el municipi».

Quant a l'endreça de l'espai, va informar que es canviarà l'ordre actual, totalment il·lògic. Ara, després de la calçada, hi ha la vorera, l'aparcament, uns bancs molt deteriorats als quals queden pràcticament enganxats els cotxes i un passeig de sorra. El que es farà mitjançant les obres és delimitar un espai per aparcar al costat de la calçada -que no es va concretar si es mantindrà en bateria com està actualment o si serà en línia- i l'espai per als vianants amb voreres totalment noves.

De Sant Joan a Can Poc Oli

Huguet va insistir que l'enderroc de La Carpa del Riu suposarà per als manresans transitar pel costat del riu sense entrebancs des de Sant Joan de Vilatorrada fins a Can Poc Oli. «Segur que a partir de l'endemà que s'acabin les obres d'enderroc, la gent, ja de forma habitual, començarà a passar per aquí arran de riu i això ja serà un pas important». El següent, arranjar l'espai resultant.