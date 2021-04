Manresa celebra demà, per primera vegada, el Dia Internacional del Poble Gitano

Manresa celebra demà, 8 d'abril, el Dia Internacional del Poble Gitano, un acte que tindrà lloc per primera vegada a la ciutat, organitzat per l'Ajuntament i l'Associació Unió Gitana de Manresa, amb l'objectiu de visualitzar el col·lectiu gitano, donar a conèixer la seva cultura i impulsar el treball conjunt.

L'acte se celebrarà a la sala gòtica de l'Hospital de Sant Andreu, a 2/4 de 5 de la tarda, amb l'assistència de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy i Guàrdia; la regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs i Alsina, i el president de l'Associació Unió Gitana de Manresa, Joan Garcia Gimenez. L'acte serà tancat, degut a les limitacions d'aforament, i consistirà en els parlaments institucionals, lliurament de la bandera gitana a l'alcalde i cloenda amb l'audició de l'himne del Poble Gitano: "Gelem, gelem".

La voluntat tant de la regidoria d'Acció i Inclusió Social de l'Ajuntament com el de l'entitat gitana és convertir els propers anys aquesta commemoració en un acte festiu i obert a la ciutadania.

El 8 d'abril és el Dia Internacional del Poble Gitano. Se celebra aquest dia per recordar la data del Primer Congrés Internacional del Poble Gitano a Londres, 1971. En aquesta reunió, a més a més, es va decidir quina seria la bandera del col·lectiu: la bandera amb la roda de carro. Es va confirmar el romaní com a llengua oficial i l'himne internacional "Gelem, gelem". En aquest dia també es vol recordar la història d'aquest poble i retre homenatge a les víctimes gitanes de les diferents persecucions al llarg dels segles.

Una de les tradicions d'aquest dia és la Cerimònia del Riu, en què es llencen pètals de flors des dels marges dels rius com a símbol de llibertat i de l'èxode que va viure aquest poble fa més de mil anys.

La comunitat gitana està constituïda per més de 10 milions de persones que habiten en nombrosos països de tot el món. A Europa constitueix la minoria ètnica més important i nombrosa, amb més de 8 milions de persones.

L'Associació Unió Gitana de Manresa va ser creada cap al 2010, actualment estan treballant en un projecte amb joves per fomentar la inclusió social a través de l'esport. Però l'Associació es planteja treballar altres projectes d'inclusió social en relació amb el col·lectiu gitano per la ciutat de Manresa.

Avui en dia hi ha gitanos que es dediquen a totes les activitats econòmiques i professionals: metges, advocats, professors, empresaris, obrers qualificats, artistes, etc. No obstant això, l'estereotip que es reprodueix en els mitjans, segueix sent el del gitano indigent i analfabet, o fins i tot delinqüent.

Per tot això, el treball que es realitza des de les associacions és molt important, ja que té com a objectiu canviar aquesta situació de marginació del Poble Gitano, promovent la convivència entre totes les cultures que formen part de la societat catalana i impulsant la implicació dels gitanos en la construcció del seu futur.