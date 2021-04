Una recerca avaluarà l'impacte de la pandèmia en l'àmbit residencial

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha concedit 280.000 euros de la convocatòria d'ajuts a la recerca "Pandèmies 2020" al projecte "ResiCOVID-19 - Avaluació de l'impacte de la pandèmia de covid-19 en les persones i organitzacions de l'àmbit residencial de Catalunya i propostes de millora del model".

Aquest projecte coral està liderat pel Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG) i pretén estudiar com ha afectat la pandèmia als centres residencials de Catalunya.

El projecte ResiCOVID-19 ha estat un dels 30 projectes de recerca escollits per l'AGAUR entre tots els que es van presentar a la convocatòria arreu de Catalunya en àmbits temàtics diversos. Els objectius de l'estudi proposat són, per una banda, avaluar l'impacte de la pandèmia en les persones que viuen a les residències geriàtriques, de dependència i salut mental de Catalunya -així com l'afectació que ha tingut en els seus familiars, els treballadors i les pròpies organitzacions- i, per l'altra, a partir dels aprenentatges obtinguts, establir propostes de millora assistencial i del model d'organització per aquestes persones.

A dia d'avui, de fet, encara no existeixen avaluacions sistemàtiques i en profunditat de la realitat viscuda a les residències durant la pandèmia. Per aquesta raó, aquest estudi pot ajudar a comprendre l'impacte de la primera onada i extreure idees que donin resposta a necessitats presents i futures, així com repensar el model d'atenció de les persones en l'àmbit residencial.

ResiCOVID-19 compta amb la participació d'11 grups de recerca de tres universitats catalanes: la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya. A més, disposa de partners internacionals de la University of Edinburgh, (Escòcia), la Radboud University (Holanda), el Karolinska Institutet (Suècia) i la London School of Economics & Political Science (Regne Unit). El projecte té el suport institucional de les principals patronals del sector, societats científiques i col·legis professionals, així com dels departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies.



Sobre el C3RG

El Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG) és un grup de recerca que té com a missió generar nou coneixement per abordar millor els reptes que la cronicitat comporta per als sistemes d'atenció a la salut i el benestar de les persones.

Està format per un equip multidisciplinari i interinstitucional, amb membres i col·laboradors de les principals institucions sanitàries i acadèmiques d'Osona i el Bages: la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic, el Consorci Hospitalari de Vic, la Fundació Althaia de Manresa, la Fundació Sant Andreu Salut, l'Institut Català de la Salut, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya a través del Centre d'Estudis Sanitaris i Socials (CESS), l'EAP Vic Sud, l'EAP Centelles i l'Hospital Clínic de Barcelona, així com la Fundació d'Osona per la Recerca i l'Educació Sanitàries (FORES).