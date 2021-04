Les buscades cites al SEPE es poden aconseguir a Manresa pagant en un locutori

Entrada a l'Oficina de Treball de Manresa, a l'edifici de Casa Caritat. Carrer de la Verge de l'Alba. Un vigilant de seguretat gestiona l'accés de la gent que hi va arribant i els pregunta per quin tràmit hi van. Una dona explica que vol demanar hora per parlar amb el SEPE, que fa dies que ho intenta i que no hi ha manera. Aquest servei estatal tan bàsic per als treballadors s'ha convertit durant la pandèmia en un lloc inaccessible. A la cua es comenta que en locutoris es pot aconseguir cita prèvia d'un dia per l'altre.

La usuària va a un locutori, facilita les seves dades i, dit i fet, l'endemà li truquen per avisar-la que ja té cita per parlar amb el SEPE el dia següent mateix. A canvi, els ha de pagar cinc euros.

El mateix procediment serveix per demanar hora per anar a la Seguretat Social. Regió7 va comprovar directament el que s'explica en aquestes ratlles. Es va adreçar a l'Oficina de Treball per demanar hora per parlar amb el SEPE i allà va rebre el suggeriment d'anar al locutori. Hi va anar i, al taulell, que atenien dues persones, els va preguntar què havia de fer per aconseguir hora. La resposta: només cal facilitar el nom, el DNI i un telèfon de contacte. Com que hi havia la Setmana Santa pel mig, la van advertir que no seria fins a partir del dia 6 que li podrien garantir la cita prèvia.

En el cas de dues persones que es van posar en contacte amb aquest diari per donar a conèixer aquesta situació, una d'elles, que volia contactar amb el SEPE, va obtenir l'hora l'endemà d'anar al locutori. L'altra, que necessitava ser atesa per la Seguretat Social, també la va aconseguir per a passats uns dies, però igualment amb molta més celeritat, tenint en compte que el seu gestor feia molts dies que ho intentava.

No són les úniques gestions que es poden resoldre en un locutori. Segons ha pogut saber aquest diari, la mateixa irregularitat es reprodueix en el cas de les persones que volen renovar la targeta de residència a Espanya (NIE, el Número d'Identitat Estranger). Si bé fruit de la pandèmia els tràmits s'han agilitzat i es poden fer online, abans d'aquest canvi, no fa gaires mesos, el procediment habitual consistia a demanar cita prèvia a l'oficina d'estrangeria, preparar tota la documentació, anar-hi presencialment per presentar-la i esperar la resolució.

Sembla que els locutoris s'han convertit en els gestors de tràmits que sovint s'eternitzen.

La pràctica d'aconseguir cita prèvia al SEPE via locutori, que en alguns casos han arribat a demanar a canvi d'aquest servei fins a 80 euros, segons informació d'El Periódico, ha portat el SEPE a dur al tema a la Fiscalia.

Fonts del Ministeri de Treball i d'Economia Social han confirmat aquesta setmana a Regió7 que, efectivament, «el SEPE va traslladar a la Fiscalia la informació que li havia arribat sobre aquest tema i està a les seves mans».

Aquesta pràctica s'ha generalitzat en moltes ciutats, fins al punt que alguns locutoris no tenen manies a l'hora de fer-ne publicitat penjant cartells als establiments.

L'alerta del que estava passant la va activar el SEPE, sigles que es corresponen a Servicio Público de Empleo; els sindicats i els ciutadans afectats que, davant la impossibilitat d'aconseguir una cita prèvia per Internet, que és la via legal, gratuïta i prevista per l'administració, han decidit recórrer a tercers que es dediquen a la venda de cites prèvies.

Una persona que va utilitzar aquesta via explicava a Regió7 que el problema que comporta és que quan el ciutadà rep la trucada del locutori informant-lo del dia i de l'hora que podrà ser atès, no li detallen, lògicament, els papers que haurà de portar, amb la qual cosa és possible que no dugui tot el necessari, depenent del tràmit que calgui portar a terme, i que hi hagi de tornar un altre dia.

En el cas de Barcelona, on es dona més aquesta situació és al barri del Raval, on un ciutadà va aconseguir una cita prèvia en un servei públic en una bugaderia.

Segons va explicar un funcionari del SEPE a El Periódico, el sistema utilitzat consisteix a fer servir un programa informàtic que se salta el mecanisme de seguretat de la pàgina virtual del SEPE que detecta si el demandant és una persona o una màquina. Així, quan es posen cites prèvies a disposició, els locutoris les acaparen en un mateix correu electrònic -cosa que va fer sospitar el SEPE- i, a mesura que van tenint demanda, omplen aquestes cites amb dades d'usuaris reals i van anul·lant les seves reserves.