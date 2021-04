UManresa farà jornada de portes obertes presencial amb grups reduïts

El campus Manresa de la UVic-UCC obrirà portes de manera presencial el proper 17 d'abril. La Universitat ha adaptat la Jornada de Portes Obertes a tots els requeriments sanitaris per prevenir els contagis per Covid-19. Per això només podran visitar les instal·lacions aquelles persones que hagin concertat prèviament la visita i en grups molt reduïts.

A diferència d'anteriors edicions, la Jornada de Portes Obertes es farà en horari de matí i de tarda i podrà transcórrer sense concentracions perquè el flux de visitants es distribuirà entre els quatre edificis (FUB1, FUB2, FUB3 i Clínica Universitària). Totes les esperes que s'hagin de fer per demanar informacions addicionals es faran a l'exterior i les entrades i sortides es faran per portes i accessos diferenciats. Un altre dels requeriments que es farà als visitants és que portin una mascareta FPP2 a més de limitar el nombre d'acompanyants a dues persones per estudiant.