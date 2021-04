El Campus de Manresa farà cribratges entre dimarts i divendres vinent per detectar asimptomàtics

El Campus de Manresa acollirà els dies 13, 14 i 15 d'abril, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia i de 2/4 de 4 a 7 de la tarda; i el dia 16 d'abril, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia, una tongada de cribratges als estudiants universitaris de Manresa. Es faran a l'edifici principal de la Fundació Universitària del Bages (FUB1). Hi podran anar tant els estudiants d'aquesta institució com també els de la UPC Manresa.

Els tests voluntaris de detecció de la covid-19, que es faran a diversos campus universitaris de Catalunya, són proves de caràcter voluntari i sense cost, adreçades a l'estudiantat. També, al personal docent investigador i al d'administració i serveis que no hagi estat vacunat. Els tests serviran per detectar casos asimptomàtics de covid-19 o per determinar si la persona ha passat ja la malaltia.

Se'n faran al Campus de Manresa, al Campus de Terrassa, al Campus Baix Llobregat i al Campus de Vilanova i la Geltrú. La prova serà PCR mitjançant automostra nasal i/o test serològic ràpid (amb sang capil·lar), i es farà amb la col·laboració de personal sanitari. Cada persona podrà decidir si vol realitzar dues proves o només una.

En el cas del Campus Diagonal Nord i al Campus Diagonal Sud seran mitjançant mostres de saliva (serà imprescindible un mínim de dues hores de dejuni) i es faran, sense cita prèvia, amb la col·laboració de personal sanitari, que recollirà les mostres diàriament i les analitzarà per informar dels resultats al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Els resultats estaran disponibles a l'espai digital personalitzat de La Meva Salut. Per sotmetre's a la prova, és indispensable presentar la targeta sanitària de CatSalut, o bé el DNI o el passaport.

Les persones de la comunitat universitària podran fer-se els tests indistintament a qualsevol dels punts habilitats. En cas de viure lluny de la universitat, es podrà anar a fer-se el test als punts més propers al seu domicili encara que sigui d'altres universitats. L'únic que necessitaran és identificar-se amb el CIP o DNI.

Aquestes accions formen part de l'estratègia del Departament de Salut per definir les mesures de contenció de la pandèmia en les properes setmanes, i per assolir la normalitat acadèmica, i de la ciutadana en general, en un temps no gaire llarg.