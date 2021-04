L'Ajuntament bonifica la taxa de terrasses al 80% per a la temporada d'hivern que ha acabat el març

L'Ajuntament de Manresa ha ampliat fins al 80,49% la bonificació de la taxa per a l'ocupació privativa del domini públic municipal amb taules i cadires de bars i restaurants durant el període d'octubre de 2020 al març de 2021.

A l'inici de la pandèmia ja es va aprovar una reducció del 50% per a la temporada d'estiu. I ara, per a la temporada d'hivern que just s'ha acabat -va d'octubre de 2020 a març de 2021-, la bonificació s'augmenta fins al 80,49% per equiparar la taxa a les franges i als dies reals que els establiments han pogut obrir i efectuar les ocupacions que tenien autoritzades. Així mateix, l'Ajuntament ha ampliat fins al 31 de maig la data per a la presentació i el pagament de l'autoliquidació de la taxa, que inicialment era prevista per al 31 de març passat.

A més a més, per a la nova temporada d'estiu que ara ha començat -que va de l'1 d'abril al 30 de setembre de 2021- es preveu, ja d'inici, que la bonificació sigui del 50%, un percentatge que també serà revisable per ser ampliat en acabar el període, en funció de les restriccions que pateixin els establiments a causa de la pandèmia, tal i com s'ha aplicat en aquesta darrera temporada d'hivern.

Amb aquesta decisió, es pretén donar suport al sector de restauració de la ciutat tenint en compte les afectacions derivades de la suspensió o la reducció d'activitat a causa de les restriccions en matèria de salut pública pel brot epidèmic de la covid-19, i que han impedit fer les ocupacions a la via pública que estaven inicialment autoritzades.

La mesura està inclosa dins les iniciatives aplicades en l'àmbit laboral i el foment de l'ocupació del Pla Local de Reconstrucció Social i Econòmica, impulsat per l'Ajuntament de Manresa per atenuar els efectes del coronavirus.