L'Ajuntament presenta persones ambaixadores de la ciutat per projectar-la i promocionar-la

El Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa ha acollit la primera de les recepcions que es faran a les persones que han estat designades ambaixadores de la ciutat. Són un total de 38 persones —periòdicament se n'hi aniran incorporant més— que s'han compromès de manera pública a projectar i promocionar la ciutat arreu. La iniciativa pretén fer augmentar el sentiment de pertinença i, a la vegada, ajudar a donar a conèixer projectes concrets importants, com ara Manresa 2022, que commemorarà els 500 anys de l'estada d'Ignasi de Loiola a la ciutat.

Investigadors, artistes, esportistes, comunicadors i professionals de generacions i procedències molt diverses formen part d'aquesta iniciativa, que neix amb la voluntat de ser inclusiva i oberta. El programa que ara es presenta permet, d'una banda, que la ciutat agraeixi públicament la feina d'aquells que han estat capaços de destacar en els seus respectius àmbits d'actuació i, de l'altra, que les persones ambaixadores facin visible Manresa arreu.

En aquesta primera recepció s'ha reconegut la trajectòria i la rellevància de l'exjugador del TDK Manresa Joan Creus Molist; del farmacèutic Antoni Esteve Cruella; de l'artista Lurdes Fisa Saladrigas; de la investigadora Núria López Bigas; de l'arquitecte Jordi Ludevid Anglada; de la dissenyadora Núria Malé Espinalt; de la pianista Laia Masramon Vendrell; de l'esportista Ander Mirambell Viñas; de la dissenyadora Alba Martínez Armengol; del científic Ignasi Ribas Canudas; de la periodista Marta Roqueta Fernández; del periodista Martí Saballs Pons, del científic Jordi Sardans Galobart i de l'atleta Núria Tió Peig.

A més a més, en el mateix acte, també s'ha passat un vídeo de l'esportista Lola Vives Jorba; del periodista i activista Marc Buxaderas Escolà; del científic Ignacio Cirac Sasturain, de l'actor Miki Esparbé Gener i de l'exwaterpolista Manel Estiarte Duocastella, amb qui ahir es va fer una recepció virtual per la impossibilitat que es desplacessin fins a l'Ajuntament de Manresa.



"Porteu la ciutat de Manresa arreu del món"

L'acte, que ha estat presidit per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, l'ha obert el regidor de Turisme i Projecció de la Ciutat, Joan Calmet Piqué, que ha posat els ambaixadors i ambaixadores d'exemple de "persones positives, lluitadores, engrescadores i innovadores", trets bàsics per projectar la Manresa del segle XXI: "Manresa és una ciutat viva, que mira el futur amb il·lusió, que es transforma contínuament, i el projecte Manresa 2022 és una molt bona excusa per explicar-nos al món", ha relatat el regidor, que ha demanat a les persones ambaixadores que facin córrer que "aquell pòsit de valors universals que va deixar Ignasi de Loiola és més viu que mai".

Tot seguit, s'ha donat pas a les persones ambaixadores, que han versat sobre els seus records i les seves vivències a Manresa, amb anècdotes que els lliguen a la ciutat que en algun cas els ha vist néixer i que en algun altre els ha vist créixer, també en els seus àmbits professionals. Manresans i manresanes de naixement o d'adopció. Manresans i manresanes que han explicat que, arreu on van, mostren la seva estima per Manresa, i que ara, sent ambaixadors i ambaixadores, ho faran marcant encara més la petjada.

Com Joan Creus, que ha explicat "l'orgull" que li suposa que la gent "pensi que soc de Manresa", on va ser només 6 anys jugant a bàsquet amb un TDK amb el qual "vam sorprendre fent coses miraculoses", un fet que explica "la relació d'ungla i carn que mantinc amb la ciutat". O la pianista Laia Masramon, que resideix entre Manresa i Madrid, i que ha assegurat que "és un honor portar el nom de la ciutat allà on vaig i posar el meu granet de sorra a fer créixer casa nostra". O el científic Ignasi Ribas, que ha afirmat que porta Manresa "al cor" i ha assegurat que en el seu camp, el científic, "Manresa té més presència de la que a vegades ens pensem", posant d'exemple que, darrerament, havia conegut dues persones manresanes participants del projecte Enxaneta.

També la periodista Marta Roqueta, que ha ressaltat el teixit associatiu i social de la ciutat i s'ha compromès a continuar donant-hi suport per fer de Manresa "una ciutat més important i vivible". I el periodista Martí Saballs, que ha recordat l'herència ignasiana, que fa que el nom de Manresa sigui present en molts carrers del món, i ha demanat "créixer més en autoestima" i "fer de Manresa la millor ciutat del món", assegurant que "tenim tots els factors per fer-ho possible".

L'esportista Ander Mirambell ha explicat que per relaxar-se després d'una competició oficial "em demanen si me'n vaig a Formentera o a Eivissa, però jo els dic que vaig a Manresa: a comprar coca de vidre o prendre orxata a locals emblemàtics de la meva ciutat", i l'arquitecte Jordi Ludevid ha assegurat que Rafael Moneo, un dels arquitectes més prestigiosos del món, li va comentar recentment la seva voluntat de conèixer la ciutat, i especialment la Sèquia, que troba un element molt especial. També l'esportista Núria Tió ha assegurat que "quan passes temps fora és quan t'adones de la importància de tenir un lloc on tornar, on sentir-te segur i a prop dels teus", i el farmacèutic Antoni Esteve ha recordat que els laboratoris que ara capitaneja, estesos per tot el món i per tant "on mai no es pon el sol" tenen l'origen a la farmàcia de la Plana de l'Om. De Manresa al món.

Ha tancat l'acte l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, que ha destacat la trajectòria de les persones presents, agraint-los la tasca que realitzen de projecció de la ciutat arreu del món. L'alcalde també s'ha referit al fet que, de vegades, "costa que es reconeguin aquelles persones que tenim més a prop", i ha afirmat que, amb aquest acte, "volem modestament començar a posar remei a aquesta mancança". Ha clos el seu parlament traslladant "l'estima i l'agraïment de la ciutat" als nous ambaixadors i ambaixadores, animant-los a continuar "exercint de manresans i manresanes com fins ara: porteu la ciutat de Manresa arreu del món!".

Les persones ambaixadores han rebut com a obsequi una edició limitada d'un collage creat especialment per a l'ocasió per l'artista Rosa Solano. A l'acte, també hi han estat presents representants dels grups municipals d'ERC, JxC, PSC i C's.



22 d'abril, nova recepció

El proper 22 d'abril es farà una nova recepció presencial i el 21 una de virtual per aquelles persones que no es puguin desplaçar. Es reconeixerà l'atleta Ignasi Àvila Rodríguez; l'educadora Eva Bach Cobacho; el pianista Manel Camp Oliveras; la monja dominica Lucía Caram Padilla; el científic Pere Joan Cardona Iglesias; l'escultora Àngels Freixanet Picanyol; el gestor esportiu Pere Miró Sellarés; el gestor cultural Valentí Oviedo Cornejo; la mezzosoprano Mireia Pintó Garriga;el periodista Francesc Sòria Mesa; la dissenyadora Míriam Ponsa Prat; l'artista i arquitecta Maria Picassó Piquer; la soprano Núria Rial Santiago; el vicepresident corporatiu de Microsoft Jordi Ribas Corbera; l'escriptor Genís Sinca Algué; el locutor Xavier Serrano Sanjosé; el dibuixant Manel Fontdevila Subirana, el músic Natxo Tarrés Garcia i el cineasta David Victori Blaya.