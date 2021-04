Manresa reconeix la presència històrica del poble gitano a la ciutat

L'Ajuntament de Manresa vol donar visibilitat a la comunitat gitana de la ciutat amb un acte commemoratiu que se celebrarà cada any el dia 8 d'abril. Ahir se'n va celebrar el primer. A més, a partir de l'any que ve la bandera identificativa del col·lectiu onejarà a la façana del consistori durant el Dia del Poble Gitano com a mostra de reconeixement a una minoria cultural que, malgrat no tenir molta visibilitat a la vida social, té una presència històrica a la ciutat. «A Manresa, segons diversos estudis, sembla que hi ha presència més o menys estable de gitanos des del primer terç del segle XVIII, és a dir, fa 300 anys», va remarcar l'alcalde, Marc Aloy, en seu discurs.

L'acte institucional, que les restriccions van impedir que fos obert al públic, va tenir lloc ahir a la tarda a la Sala Gòtica de Sant Andreu i va servir per saldar un deute històric de Manresa envers el poble gitano al reconèixer que els seus costums i tradicions formen part del patrimoni cultural de la capital del Bages. La regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs, va ser l'encarregada d'obrir l'acte i va explicar com els recents contactes entre els representants de l'associació i l'Ajuntament han empès a organitzar aquest reconeixement amb la voluntat de continuïtat. «És un acte simbòlic de reconeixement i volem promoure la inclusió de la comunitat», explicava Homs a aquest diari. Un dels moments més simbòlics va arribar quan el president de la Unió Gitana a Manresa, Joan García Giménez, va lliurar la bandera de la comunitat a l'alcalde. També va ser emotiva la interpretació de l'himne gitano, titulat Gelem, gelem.

Un membre del col·lectiu, Aaron Giménez, va recordar els greuges i el tracte discriminatori que encara pateixen molts gitanos. «Vivim situacions desagradables i patim desigualtats pel fet de ser gitanos i gitanes. Segons dades de l'Agencia pels Drets Fonamentals de la Unió Europea, el 33% de gitanos i gitanes a Europa pateixen o han patit antigitanisme», va remarcar. També es va posar de manifest en l'acte que, malgrat les dades, també hi ha gitanos que ocupen un paper destacats en la societat.